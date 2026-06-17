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Una obra de la Provincia

Poletti anticipó cuándo se licitaría el nuevo puente sobre la laguna Setúbal

El intendente repasó el avance de las grandes obras de Santa Fe: inauguraciones próximas, Juegos Suramericanos y la recuperación de símbolos de la ciudad.

Maqueta digital del proyecto del nuevo puente a construir sobre la laguna Setúbal, en los pilares ferroviarios en desuso. Archivo.Maqueta digital del proyecto del nuevo puente a construir sobre la laguna Setúbal, en los pilares ferroviarios en desuso. Archivo.
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El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, realizó un balance del estado de las principales obras que se ejecutan en la capital provincial, tanto las incluidas en el Acuerdo Capital -con la Provincia- como aquellas vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026 y otros proyectos estratégicos anunciados durante la presentación del presupuesto municipal. El mandatario aseguró que los trabajos avanzan a buen ritmo y destacó que varias intervenciones estarán concluidas en los próximos meses.

A partir de Urquiza y hasta Dr. Zavalla, la nueva ciclovía de JJ Paso se adopta una tipología de ciclovía ubicada sobre el borde izquierdo de la calzada norte. MCSFA partir de Urquiza y hasta Dr. Zavalla, la nueva ciclovía de JJ Paso se adopta una tipología de ciclovía ubicada sobre el borde izquierdo de la calzada norte.

Uno de los proyectos más avanzados es la remodelación integral de avenida J.J. Paso, una de las obras emblemáticas del Acuerdo Capital. La intervención incluyó la renovación de calzadas, veredas, ciclovías, iluminación, desagües y equipamiento urbano a lo largo de uno de los principales corredores de ingreso a la ciudad. Sobre este punto, Poletti anticipó que "J.J. Paso está pronto a inaugurarse, en los próximos días". La obra se encuentra prácticamente finalizada y sólo restan detalles vinculados a señalización y terminaciones.

Así está quedando Aristóbulo del Valle en el tramo ya intervenido. Foto: Manuel FabatíaAsí está quedando Aristóbulo del Valle en el tramo ya intervenido. Foto: Manuel Fabatía

También mostró satisfacción por el avance de los trabajos en avenida Aristóbulo del Valle, donde se ejecuta una transformación urbana integral sobre uno de los corredores comerciales más importantes de la capital santafesina. Allí se renovaron veredas, bicisendas, iluminación LED, mobiliario urbano y espacios verdes. "A Del Valle está casi completada, casi en el 90 por ciento", sostuvo el intendente. Actualmente los trabajos se concentran en los últimos tramos pendientes para completar la intervención total del corredor.

Trabajos de pavimentación en avenida Peñaloza mejoran la circulación.Trabajos de pavimentación en avenida Peñaloza mejoran la circulación.

En cuanto a avenida Peñaloza, otra de las obras financiadas por la Provincia en el marco del acuerdo con el municipio, Poletti explicó que fue necesario modificar parte del proyecto original para resolver problemas hidráulicos detectados durante la ejecución. "Tuvimos que hacer una corrección pluvial, tiene un alto porcentaje de avance", indicó. La obra comprende nuevas calzadas (la mano que le faltaba), mejoras peatonales, ciclovía, iluminación y obras de drenaje destinadas a optimizar la conectividad del norte de la ciudad.

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Respecto de la renovación integral de la Costanera Oeste sobre avenida Siete Jefes, el intendente señaló que la obra continúa avanzando, aunque con algunas modificaciones en el cronograma original. "Se va a priorizar poner en valor el monumento al Brigadier, se intercaló una fase", explicó. Según detalló, una parte del tramo central quedará para completarse hacia fines de año, mientras continúan habilitándose sectores renovados con nuevas veredas, mobiliario urbano, bicicleteros, juegos y espacios de recreación frente a la laguna Setúbal.

Las altas velocidades en la Costanera Oeste, un viejo reclamo de los vecinos de Siete Jefes.Las altas velocidades en la Costanera Oeste, un viejo reclamo de los vecinos de Siete Jefes, es una de las cuestiones a atender con estas obras.

Para los Juegos Suramericanos

Cabe recordar sobre esta obra que también se postergó la construcción de manda peatón sobre la Costanera, una obra que se ejecutará luego de los Juegos Suramericanos, se indicó.

Justamente la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos es la que ocupa un lugar central en la agenda municipal. Santa Fe será una de las sedes del evento deportivo que se desarrollará en septiembre y que moviliza una inversión histórica en infraestructura deportiva y urbana. "Todas las obras de los Juegos Suramericanos avanzan trabajando a destajo para llegar a septiembre con todo listo y la ciudad brillando", afirmó Poletti. La Provincia informó que las intervenciones se encuentran dentro de los plazos previstos para la realización de la competencia continental.

Entre las obras se destacan la construcción del Estadio Multipropósito y la renovación integral de la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) junto a la remodelación de calle Raúl Tacca en el acceso, la ejecución de la Villa Suramericana en el barrio Esmeralda Este —que alojará a más de 1.300 atletas y luego será destinada a viviendas—, la construcción del Centro de Tiro Deportivo en Recreo y diversas obras de infraestructura urbana, como mejoras viales, iluminación, desagües y accesos en el entorno de los escenarios deportivos que serán sede de la competencia continental.

El municipio también trabaja en la recuperación integral de la iluminación ornamental del Puente Colgante, uno de los íconos más reconocidos de la ciudad. Poletti confirmó que "a fines de julio tendremos el Puente Colgante iluminado". La intervención contempla la reposición de tecnología específica para restablecer al ciento por ciento un sistema que actualmente funciona de manera parcial y que permitirá nuevamente cambios de color y efectos lumínicos especiales.

El nuevo puente sobre la laguna

Otro de los proyectos que genera expectativa es la construcción de un nuevo puente sobre los históricos pilotes ferroviarios de la laguna Setúbal, destinado a conectar las costaneras Este y Oeste. La iniciativa, anunciada a principio de año y financiada por el Gobierno provincial, reutilizará las estructuras existentes y sumará una nueva conexión peatonal y vehicular liviana sobre la laguna.

Vista del futuro puente sobre la Setúbal, según la maqueta digital difundida por el gobierno. Archivo.Vista del futuro puente sobre la Setúbal, según la maqueta digital difundida por el gobierno.

Sin embargo, Poletti reconoció que los tiempos son más extensos de lo previsto. "El proyecto del nuevo puente sobre los pilares de la laguna viene un poco más lento porque es más tedioso. Hay que realizar estudios de ingeniería para medir la fortaleza de los pilares y otras cuestiones. Este tema lo está manejando Obras Públicas de la Provincia. Lo hablé el otro día con el gobernador (Maximiliano Pullaro) y venimos siguiendo de cerca el proyecto. Si Dios quiere, a fin de año o principios del que viene estaremos en condiciones de licitar la obra", señaló.

Más allá de los aspectos técnicos, el intendente destacó el valor simbólico de las intervenciones que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. "Es parte de devolverle a Santa Fe esta alegría, esta identidad, queremos que brille", expresó.

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Y concluyó con un llamado al compromiso ciudadano para preservar los espacios recuperados: "Son obras que van más allá de lo estético, también es simbólico, y que lo cuidemos entre todos para que nadie lo vandalice".

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