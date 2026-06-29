De cara a los Suramericanos

Un sombráculo, nuevo restó y hasta un "mural vegetal": así serían los paradores de la Costanera de Santa Fe

El municipio llamó a licitación pública para la concesión y explotación de los paradores N° 1, 3 y 5. Como los Odesur se realizarán durante el mes de la primavera, la laguna Setúbal será uno de los lugares predilectos por los visitantes.