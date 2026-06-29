A través del decreto N° 00054/2026, que figura en el último Boletín Electrónico, el Municipio de la ciudad de Santa Fe llamó a la licitación pública N° 07/2026 para la concesión y explotación de los paradores de playa N° 1 y 3, en la Costanera Oeste, y del N° 5, en la Costanera Este. Las tres inversiones estimadas se acercan a los 441 millones de pesos.
Un sombráculo, nuevo restó y hasta un "mural vegetal": así serían los paradores de la Costanera de Santa Fe
El municipio llamó a licitación pública para la concesión y explotación de los paradores N° 1, 3 y 5. Como los Odesur se realizarán durante el mes de la primavera, la laguna Setúbal será uno de los lugares predilectos por los visitantes.
La apertura de las ofertas económicas será el 20 de julio, a las 12 horas en la Secretaría de Producción y Empleo, quinto piso del Palacio Municipal. La noticia cobra relevancia dada la proximidad de los XIII Juegos Suramericanos 2026 (esta capital será una de las sedes), que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre.
Es decir que será durante el mes de la primavera, por lo cual habrá temperaturas más agradables para los miles de visitantes que llegarán de la región y de otros países. Y la Laguna Setúbal debe “lucirse”. Como se sabe, del evento participarán más de 4.000 deportistas, representando a 15 delegaciones de Sudamérica y el Caribe.
Uno por uno: en el Espigón 1
La licitación comprende tres sectores “con intervenciones adaptadas a las características de cada espacio”, dijeron fuentes municipales. El primero es el Parador de Playa N° 1, ubicado en la Costanera Oeste, a la altura del Espigón I. La inversión estimada es de 52 millones de pesos, y la concesión durará tres años.
Aquí, quien resulte concesionario deberá ejecutar una estructura modular y removible “donde se resuelva el sector de atención al público con un contenedor o puesto gastronómico (trailer sin motor) que asegure la posibilidad de su retiro”, dicen las especificaciones técnicas del pliego licitatorio.
Pero además, se tendrá que instalar un sector de sombras, también modular y removible, que funcionará como “sombrȧculo”. Este espacio “deberá garantizar de forma gratuita en el sector de la concesión sombra, cestos de basura diferenciados, duchas y rampa de acceso a la playa de la zona alta”, precisa.
El sombráculo
Para la ejecución del sombráculo, se montarán estructuras metálicas de caño estructural de hierro, junto con las columnas, vigas y demás elementos estructurales. “Toda la estructura se apoyará en el suelo arenoso a través de suplementos regulables para dar la verticalidad de los elementos”. Deberá compactarse el suelo.
Asimismo, se pondrán en valor y mantendrán debidamente los baños públicos ubicados en la zona alta del espigón. Habrá como mínimo 10 metros libres de circulación contra la costa. En el sentido norte-sur se definirán 200 metros de extensión. Y se dispondrá de un solado de madera sobre la arena del tipo deck exterior.
La obra deberá permanecer limpia, ordenada y transitable durante la ejecución de todas las etapas. Asimismo, la concesionaria quedará obligada a garantizar la seguridad de las personas: se incluye en el pliego la contratación de agentes de seguridad.
Parador N° 3: nuevo restó y sanitarios
La segunda intervención será en el Parador de Playa N° 3, a la altura del Lawn Tenis, en Av. Alte. Brown y Ruperto Godoy. Para este proyecto se estima una inversión de unos 341 millones de pesos, con una concesión de cuatro años, prorrogable por hasta dos años adicionales, dijeron fuentes del municipio.
Aquí, la convocatoria apunta a la instalación y explotación comercial del bar permanente del referido Parador de Playa, incorporando la edificación de un local gastronómico, la restauración del baño público existente, y "con un área para colocar mesas, sillas y demás mobiliario que no involucre instalaciones fijas”, aduce el pliego.
Respecto de la construcción del bar y restaurante, se comprenden las tareas de demolición de la torre del tanque de agua existente; el retiro de un muro perimetral existente y de todos los elementos enterrados (cimientos viejos en desuso, etcétera), para proceder luego a la edificación de local propiamente dicha.
La concesión implica, como se dijo, el mantenimiento permanente del baño público, incorporando bicicleteros públicos y cestos de basura diferenciados. Aquí se incluye la ejecución de desagües cloacales completos; la provisión de agua fría desde la conexión a red hasta los artefactos proyectados, etcétera.
Tejido romboidal y “muro verde”
Hay otro punto interesante en esta licitación. En dicho parador deberá instalarse, dentro del perímetro del edificio gastronómico a construir, un elemento para permitir el crecimiento y adherencia de vegetación, que será una suerte de “muro verde”.
“Se deberá materializar con la construcción de un cerco olímpico de 2,60 metros de altura, que se sujetará a las columnas de hierro dispuestas en el perímetro del edificio. La malla de cierre será de tejido romboidal de alambre galvanizado donde se colocará la vegetación. Su mantenimiento será obligatoria”.
En la sección se implantarán especies de enredaderas, herbáceas y rastreras combinadas. Podrán ser de distintas floraciones.
En la Costanera Este
El tercer Parador de Playa a concesionar para su explotación será el N° 5, y se ubica en la Costanera Este. Aquí se incluye la remodelación integral del bar de playa, los baños públicos y el área gastronómica. “La inversión asciende a unos 48 millones de pesos y la concesión será por tres años”, estimaron desde el municipio.
Esta concesión constará de tres sectores, según se explica en el pliego licitatorio: el parador de playa en sí mismo; los baños públicos y un puesto de foodtruck (comida rápida) sobre la Costanera.
“Se deberá brindar atención al público, acceso y mantenimiento a los baños públicos, bicicleteros, cestos de residuos, duchas, sector destinado de guardavidas, acceso al parador de playa y mobiliario de playa”, se indica.
En el sector contemplado para el parador de playa funcionará un bar, modular y removible con terraza accesible y sombra, “que priorice las visuales hacia la laguna Setúbal”.
Actualmente el área a explotar cuenta con un contenedor marítimo para resolver el área de servicios con una estructura anexa de madera para la terraza y pérgola. “Esta estructura deberá ser adecuada, se deberán reemplazar las tablas faltantes y desalineadas, y cubrir todo el perímetro, sin admitir lonas o cartelería publicitaria”.
Los baños públicos cuentan con seis unidades de sanitarios, cada uno con su acceso independiente desde la vía pública, inodoro y lavabo. Dos de estas unidades están preparadas para recibir a personas en sillas de ruedas.
Los sanitarios deben ser puestos en valor, para lo cual se debe considerar que las seis baterías de baños deben funcionar correctamente, garantizando la correcta evacuación de los líquidos duros hacia la cloaca, y conducción de agua potable a través de sus cañerías.
Finalmente, la concesión admite un área de expansión para servicios de gastronomía en la zona alta de la Costanera a cota segura, para instalar un foodtruck (tráiler sin motor), que es una estructura tipo contenedor o desmontable, con mesas, sillas, cestos y demás mobiliario necesario que no involucre instalaciones fijas.
“No se admitirá ningún otro tipo de construcciones fijas que alteren o obstaculicen el paisaje turístico o las visuales hacia la laguna Setúbal. Cualquier incorporación de mobiliario no previsto en pliegos que no sea el foodtruck o elementos de apoyo del mismo debe ser autorizado por parte del municipio”, concluye.