Ciudad capital

Aumentan las tasas y derechos en Santa Fe: así quedan los montos de los tributos más comunes

El municipio dispuso otra actualización del Módulo Tributario. Impactará en los Derechos de Registro e Inspección (Drei) para comercios e industrias, de Cementerio y de Espectáculos Públicos, entre otros. En total, la suba anual será de casi 40%.