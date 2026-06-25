A través de la Licitación Pública Nº 08/2026, publicada este miércoles, la Municipalidad de Santa Fe convocó a la presentación de ofertas económicas para la obra de construcción de la “pileta recreativa del Parque Juan de Garay”. Es una de las obras que cambiarán la cara del emblemático pulmón verde de la capital provincial.
Con más de $1.700 millones, licitan la novedosa pileta recreativa en el Parque Garay: los detalles
Se remodelará íntegramente uno de los sectores más emblemáticos de esta capital. El actual piletón se reconvertirá en un natatorio de mayor escala. Y cuando no tenga agua -fuera de la temporada veraniega-, será un amplio playón multipropósito.
Como informó oportunamente El Litoral en abril pasado, el Gobierno provincial, junto al municipio capitalino, había presentado “obras millonarias para la puesta en valor de distintos espacios públicos, entre los que se destacan el Acceso Oeste por la autopista y los parques Garay y del Sur”.
“Se trata de una transformación urbana de gran escala que busca revalorizar el uso del espacio público y acompañar la llegada de los Juegos Suramericanos. La inversión total de la Provincia ascenderá a unos 7.100 millones de pesos”, decía la noticia de este diario.
Con relación al entorno del Parque Garay, se habían anunciado la flamante pileta recreativa (que ahora se licitará); la puesta en valor del Parque de los Niños, de la pista de ciclismo, del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y del Jardín Japonés, sin dejar de mencionar la Estación Policial, en obra.
Para todas estas intervenciones, se habló de una inversión estimada de 3.850 millones de pesos. Los proyectos técnicos fueron elaborados por el municipio, y el financiamiento es del gobierno provincial.
Puntualmente para la nueva pileta, el presupuesto oficial es de $1.768.061.027,00. La apertura de las propuestas será el 20 de julio a la hora 10, en la secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Salta 2951, 3er. piso del Palacio Municipal. El plazo de ejecución de esta obra se prevé en 120 días.
Estado actual
“El Parque Juan de Garay es uno de los espacios públicos más importantes, que en conjunto con el Parque del Sur “Gral. Manuel Belgrano”, el Parque Federal, Parque Norte y el futuro Eco Parque Belgrano, conforman los grandes pulmones verdes de la ciudad”, subraya el pliego de bases y condiciones con las especificaciones técnicas de la obra.
En el sector noreste del parque se ubica el piletón que durante el verano es utilizado como balneario por todos los santafesinos: “El paso de los años ha ido afectando sus condiciones físicas y ocasionando deterioros que afectan el correcto funcionamiento del sistema”, advierte.
Las losas de hormigón que constituyen el fondo del vaso de la pileta “presentan fisuras de gran magnitud, por las cuales se producen constantemente filtraciones subterráneas de agua y de sedimentos, lo que dificulta -en términos operativos y en costos- las tareas de mantenimiento y control del estado de las aguas”, da el cuadro de situación actual.
Resumen de la obra
El proyecto prevé una intervención integral del piletón existente “para su reconversión en un natatorio de mayor escala y calidad ambiental, concebido bajo un criterio de uso flexible y estacional”, dice el pliego licitatorio.
Pero aquí aparece una novedad. Una vez finalizada la temporada de verano, el vaciado de la pileta “permitirá su transformación en un amplio playón multipropósito, que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales, etcétera”, agrega luego.
De este modo, la intervención garantiza que el espacio esté permanentemente activo, lo cual permitirá “promover su apropiación social y asegurar su funcionamiento como infraestructura pública los 365 días del año”.
La obra será realizada dentro de los límites del vaso del piletón existente en donde el nuevo proyecto contempla la construcción de un plano inferior inclinado, para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
“Además, en el perímetro se incorporará un escalonamiento que cumplirá funciones de acceso y al mismo tiempo de gradas para ser utilizadas como bancos generando sectores de permanencia”, aduce luego.
Al considerar el valor simbólico y patrimonial de este espacio público de Santa Fe capital, “se recuperarán elementos ornamentales y reutilizarán piezas de adoquines para la configuración de los espacios de estancia”.
En lo que respecta al sistema hidráulico de la pileta, se incorporará un sistema integral de tratamiento del agua “que permitirá el control independiente, con el objetivo de garantizar “condiciones sanitarias adecuadas para su uso recreativo”.
Asimismo, en la obra de la pileta recreativa se incluye la ejecución de tres perforaciones de agua subterránea en el sector sur del parque, con el objeto de “aumentar la tasa de renovación del agua de los lagos”. Estas perforaciones serán completas, incluyendo equipos de bombeo e instalación eléctrica completa.
El paso a paso
En primer lugar, de acuerdo a las especificaciones técnicas generales, se procederá a la rotura de los pavimentos existentes tanto en el piletón como en su zona aledaña.
“Se ejecutará la remoción de pavimento y cordones; y a la remoción del elemento estructural existente bajo el pavimento. Esto deberá hacerse hasta el nivel previo al movimiento de suelo, para luego ejecutar el nuevo paquete estructural”, precisa.
Luego se hará la bajada de caños de conexiones de agua corriente, algo que se realizará “en todos los casos en que se comprueben que los mismos se hallen ubicados a poca profundidad de la subrasante (cimiento o base principal) y deban ser reubicados a niveles compatibles”.
Los caños que se utilizarán “deberán ser nuevos de espesor uniforme sin zonas aplastadas ni estiradas; también, guardarán relación con el diámetro y calidad del diseño original, y deberán ser aprobados por Aguas Santafesinas S.A. (ASSA)”, consignan las especificaciones.
El tercer aspecto será la liberación de las trazas y la regularización de veredas. Se alude al “corrimiento, demolición y/o reconstrucción en todo lugar que se considere necesario de los elementos aéreos o de superficie con sus correspondientes bases que interfieran en la traza de la calzada, más la demolición y reconstrucción de veredas”.
Aquí se procederá, entre otras labores, al corrimiento de postes y columnas de iluminación; ejecución de las correspondientes bases de hormigón in situ; reparación de veredas afectadas, cuando se encuentren ubicados dentro del espacio ocupado por la calzada propiamente dicha con sus correspondientes cordones, etcétera.
La cuarta intervención mencionada es toda excavación necesaria en los suelos a intervenir. “Se considera también todo desbosque, destronque, limpieza, desbarre, desmalezamiento, remoción de obstáculos (…), relleno de cunetas y preparación del terreno”.
Se incluye el perfilado, y la conservación de taludes, banquinas, calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demás superficies originadas y/o dejadas al descubierto por la excavación.
Relleno de Densidad Controlada
Luego se procederá al Relleno de Densidad Controlada (RDC), el cual será un material cementicio homogéneo que en estado fresco fluya (propiedad autocompactante) como si fuera un líquido, transformándose una vez endurecido en una estructura estable que soporta cargas como si fuera un sólido”, específica.
Se hará, con todo, el hormigonado para la losa (calzada, cordones cuneta-badén), con hormigón del tipo portland. Luego de la preparación del hormigón, se hará la nivelación de los suelos y la correspondiente compactación.
“Terminada la operación anterior, podrán corregirse pequeños defectos superficiales del hormigón, especialmente en las zonas contiguas a moldes del cordón y juntas transversales”, establece el pliego.