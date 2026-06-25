Ciudad de Santa Fe

Con más de $1.700 millones, licitan la novedosa pileta recreativa en el Parque Garay: los detalles

Se remodelará íntegramente uno de los sectores más emblemáticos de esta capital. El actual piletón se reconvertirá en un natatorio de mayor escala. Y cuando no tenga agua -fuera de la temporada veraniega-, será un amplio playón multipropósito.