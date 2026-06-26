Habrá sanciones más duras para dueños de "caries urbanas" que no limpien sus inmuebles en Santa Fe

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Casa abandonada en Pasaje Hudson y calle 9 de julio. Foto: Guillermo Di Salvatore

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Otra “caries urbana”, en calles Méndez y Azcuénaga. Foto: Archivo

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