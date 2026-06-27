El Concejo de Santa Fe autorizó, por vía de excepción, la realización de obras de instalación de tendido aéreo -y de toda la infraestructura de conectividad necesaria-, para dos programas de inversión pública: el primero es el sistema de videovigilancia urbana; el segundo, la modernización de la red semafórica de la ciudad capital.
Habilitan el cableado aéreo para 2 mil cámaras de videovigilancia "Lince" que tendrá Santa Fe
El Concejo capitalino aprobó una excepción a la normativa actual, autorizando los tendidos aéreos para el sistema inteligente de seguridad pública. También para las unidades de la red semafórica, en el marco del nuevo SEOM.
La excepción deja momentáneamente sin efecto el artículo 48 de la Ordenanza N° 10.519, el cual prohíbe nuevas instalaciones de cableado aéreo y exige la sustitución de éstos por soterramiento. Dicha normativa, aunque anacrónica sigue vigente; sin embargo, como informó El Litoral, ya hay una propuesta para actualizarla.
La vía excepcional, con todo, habilita al municipio local -junto a las empresas prestatarias- a realizar tales cableados aéreos, que son necesarios para darles el impulso técnico a ambos proyectos de seguridad pública y de ordenamiento urbano. Si bien salió aprobado por amplia mayoría, hubo dos abstenciones durante la votación en general.
Las infraestructuras para ambos proyectos “fueron concebidas como tendidos aéreos sobre postes existentes en la vía pública, y constituyen al día de hoy la única alternativa que se ajusta a los plazos de ejecución comprometidos con los organismos financiadores y a la escala de la inversión involucrada”, dice el despacho sancionado.
El Ejecutivo Municipal “podrá extender la excepción autorizada para todas las obras que con los mismos fines y objetivos ejecuten el municipio, el gobierno nacional o provincial y sus organismos descentralizados, per se o a través de terceros”, aduce luego.
Cámaras
“Habrá 2 mil cámaras de última generación en la ciudad dentro de lo que es el sistema Lince, que harán que esta capital y en general la provincia sean más seguras. Serán cámaras incorporadas al Sistema Lince, que impulsa el gobierno provincial”, dijo en el recinto la concejala María Beatriz Barletta (Interbloque “Unidos”).
Lo que permite este sistema mediante la IA “es un procesamiento de imágenes, que da lugar a un reconocimiento automatizado de personas en tiempo real, al igual que matrículas de vehículos, con lo cual se elimina el engorroso trabajo de procesar manualmente las grabaciones”, agregó.
Además, se reduce significativamente el tiempo de respuesta ante la comisión de un hecho delictivo. “El sistema se integrará con la gestión de emergencias, de vehículos con pedidos de captura, y de los sistemas de información criminal existentes. De esta manera, se configurará una herramienta de seguridad pública de carácter integral”, añadió Barletta.
La implementación de este programa en la ciudad requiere, como una condición técnica ineludible, el tendido aéreo de la infraestructura de conectividad por fibra óptica, que permite la transmisión de los flujos de información de los videos desde cada dispositivo hasta el Centro de Monitoreo. Así, se sancionó la excepción.
“El principal eje de esta excepción normativa que se ha aprobado es que la ciudad capital sea más segura”, subrayó Barletta.
Semáforos
En paralelo, vendrá el plan de modernización de los semáforos en el marco del nuevo SEOM. “Aquí se incluye el reemplazo de los controladores, la incorporación de 30 decrementadores inteligentes con información en tiempo real para peatones y conductores.
“Se integrarán todos los semáforos y estarán interconectados al Centro de Monitoreo municipal; así se actuará de forma inmediata ante un eventual problema de seguridad. Este tendido es la columna vertebral técnica por la cual el sistema de semáforos y las 2 mil cámaras Lince de videovigilancia podrán funcionar”, adujo la edila.
Luego, la también oficialista Carolina Capovilla apuntó que lo que se aprobó fue que la intervención del cableado sea por vía de excepción aérea, y no soterrada, como establece la normativa vigente (ahora, como se dijo, en debate sobre su actualización).
“Esto es un avance. Le da la posibilidad al gobierno provincial y al municipio de optimizar recursos, que tiene relación con el despliegue del sistema Lince en la ciudad”, enfatizó. Y si todo va por buen camino, en diciembre de este año tendremos operativas las 2.600 en la ciudad (sumando las actuales) conectadas a Lince”, estimó la edila radical.
“Falta información”
“¿Qué garantías tenemos que estas cámaras no terminen siendo una herramienta más para aumentar el aparato recaudatorio que impulsa el municipio?”, cuestionó en voz alta desde un sector de la oposición Gastón Restgano (Patria Grande), y quien se abstuvo de votar.
Luego agregó que “falta información veraz” por parte del gobierno municipal. “Antes de autorizar esta excepción, con una infraestructura masiva y de estas características que cuenta con mucha tecnología, creemos que desde el municipio deberían despejarnos a los concejales todas las dudas que tenemos”, adujo luego.
Antecedentes
Cabe recordar que el gobierno de la provincia adjudicó (tras licitación N° 10/2025) un nuevo sistema de monitoreo y videovigilancia urbana con inteligencia artificial para el procesamiento y análisis de imágenes, el que requiere la instalación de dos mil cámaras de nueva generación.
A su vez, la Municipalidad de Santa Fe impulsó la modernización de su red de semáforos, aprobada por Ordenanza N°13.046, Licitación Pública municipal N° 01/2025. Esto se enmarca en el nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), que se implementa en esta capital.