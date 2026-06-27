Por vía excepcional

Habilitan el cableado aéreo para 2 mil cámaras de videovigilancia "Lince" que tendrá Santa Fe

El Concejo capitalino aprobó una excepción a la normativa actual, autorizando los tendidos aéreos para el sistema inteligente de seguridad pública. También para las unidades de la red semafórica, en el marco del nuevo SEOM.