Mensaje al Concejo

Qué dice el proyecto para ordenar todo el cableado aéreo en Santa Fe y avanzar hacia el soterramiento

El municipio remitió al Concejo un meticuloso plan para reordenar todo el cableado en desuso que hoy cuelga sobre las veredas. Y con otra iniciativa, planteó que se establezca primero una excepción para la infraestructura de cámaras y semáforos.