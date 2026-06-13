El Concejo local aprobó una comunicación donde se le solicitó al municipio, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, que informe sobre una serie de requerimientos relacionados con el estado institucional actual del Museo de la Ciudad de Santa Fe, ubicado en calle San Martín 2076, plena peatonal.
Preocupa el estado edilicio del Museo de la Ciudad, en el corazón céntrico de Santa Fe
El inmueble se ubica en San Martín al 2076. Fue creado a principios de los años '70 con el fin de preservar la historia y la vida cotidiana de la ciudad. Detectan falencias en mampostería y cielorrasos, entre otras.
El histórico inmueble fue creado por Decreto N° 14992 del Ejecutivo Municipal en 1972, con el fin de estudiar y preservar la historia, la arquitectura, el paisaje y la vida cotidiana de la ciudad de Santa Fe, coleccionando los elementos materiales e inmateriales que dan cuenta de su evolución a lo largo del tiempo.
La lupa se puso en el estado edilicio actual del inmueble, en particular la planta alta. Según el relevamiento fotográfico que consta en los anexos de la comunicación, el lugar presenta deficiencias edilicias en ese sector: roturas en los revoques y mampostería (por el ingreso de humedad) y en los cielorrasos, etcétera.
Qué se pide saber
En concreto, se le requirió al municipio que informe, en primer lugar, qué acciones -desde 2024 a la fecha- se ejecutaron en términos de mantenimiento y conservación del inmueble (altos de la Casa Videla Cabal).
En este punto, deben describirse las obras realizadas, el presupuesto ejecutado, el cronograma de intervenciones pendientes y organismos o áreas responsables de su ejecución. También, la situación del cargo de encargado/director del museo, y si se prevé la ampliación de la planta de personal.
Se pidió saber "qué medidas de conservación preventiva y activa se han implementado o se encuentran planificadas para garantizar la integridad del acervo patrimonial, en particular aquellos que se encuentran en las reservas afectadas por las condiciones edilicias".
Aquí el municipio debe indicar los protocolos aplicados, recursos asignados y estado de avance del proceso de inventario y catalogación. Finalmente, la programación cultural y de investigación prevista en 2026, como así también "si existe un plan institucional que contemple una sede de exhibición permanente".
"La identidad urbana y la memoria colectiva son bienes culturales que el Estado tiene la obligación de custodiar y poner al alcance de la comunidad. Pero el museo atraviesa hoy una aparente situación preocupante en cuanto a su estructura edilicia", dice en sus fundamentos el autor de la iniciativa, Jorge Fernández (PJ).
Recorrida y relevamiento
Desde su banca, el concejal comentó que la inquietud sobre el estado del Museo de la Ciudad nació "de un pedido de la Asociación Amigos del Museo. Fuimos a recorrerlo, a visitarlo, y nos trajimos una desagradable sorpresa: el mal estado edilicio que presenta este lugar importante de la ciudad", dijo Fernández.
"Y es importante -prosiguió- porque estamos hablando del patrimonio histórico que se encuentra allí, en el museo, cuyos espacios están en condiciones muy inadecuadas para el mantenimiento de todos esos objetos patrimoniales", enfatizó.
"Nos encontramos con un inmueble muy deteriorado. Falta mantenimiento desde hace muchísimos años y eso es responsabilidad del Estado municipal, que debe hacerse cargo de reacondicionar y mantener este espacio... O bien trasladarlo, encontrar otro lugar donde pueda funcionar plenamente", sugirió luego.
Subrayó que es en el Museo de la Ciudad "donde se guardan las memorias en objetos y en archivos de lo que ha pasado sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, que ha sido muy rica para Santa Fe en cuanto a sus transformaciones socioculturales".
El concejal justicialista insistió en la necesidad de que el museo sea restaurado y puesto en condiciones para que sea visitado por todos los visitantes y los santafesinos: "Allí hay archivos valiosísimos de los barrios de la ciudad; no queremos que se pierdan", pidió Fernández.
"Es un edificio bastante antiguo. Está bien en la planta baja, pero está mal (en términos edilicios) en el primer piso (planta alta). Una capital de una provincia importante como es Santa Fe merece un museo propio en excelentes condiciones, no en el estado en que se encuentra hoy", sostuvo.
Según los fundamentos del proyecto de comunicación, el museo cuenta con 2.981 objetos inventariados, organizados en colecciones de la vida cotidiana, indumentaria, instrumentos, archivos documentales, fototeca y hemeroteca, un patrimonio cultural de valor incalculable para la identidad colectiva de Santa Fe.
"Ese acervo no es reemplazable: su pérdida o deterioro irreversible implicaría la desaparición de parte de la historia que la ciudad se ha dado a sí misma", concluye.