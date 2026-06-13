Pedido del Concejo

Preocupa el estado edilicio del Museo de la Ciudad, en el corazón céntrico de Santa Fe

El inmueble se ubica en San Martín al 2076. Fue creado a principios de los años '70 con el fin de preservar la historia y la vida cotidiana de la ciudad. Detectan falencias en mampostería y cielorrasos, entre otras.