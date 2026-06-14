Fueron bautizados como balcones gastronómicos allá en plena pandemia por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Son sectores con pisos en su mayoría de tipo deck y cerramiento con estructura de metal (en su mayoría), ubicados sobre una parte de la calle, frente a un bar o restaurante de la ciudad de Santa Fe.
Boom de bares y restós: en un año creció 15% la cantidad de balcones gastronómicos en Santa Fe
Hoy existen 45 decks de gastronomía construidos en la ciudad capital: el 75% está habilitado, y el resto en trámite. Se crearon con la pandemia, para garantizar el distanciamiento social. Hoy, se afianzan en la noche santafesina.
Nacieron como respuesta a un pedido de los empresarios gastronómicos, dado que las restricciones de circulación impuestas por la crisis sanitaria impedían el acercamiento social, por el alto riesgo de contagios, e instaban a evitar la permanencia en espacios cerrados.
Formalmente vieron vida en junio de 2020, con una ordenanza sancionada por el Concejo local, que es la N° 12.718. Esta norma habilitó la instalación de balcones, terrazas o decks gastronómicos en bares y restós de Santa Fe, separados entre sí y sobre el espacio público: calzada asfáltica, veredas y espacios públicos.
Estos balcones, con todo, permitían -según la ordenanza que los reglamentó-, asegurar que la gente pueda asistir a un local nocturno de esparcimiento y permanecer en el espacio público y al aire libre, sin estar dentro de ese lugar (las transmisiones del virus se dan por las vías respiratorias). Los balcones minimizaban el riesgo de infecciones.
El tiempo pasó, la pandemia quedó como un trágico recuerdo y los balcones, a pesar de que hubo una etapa de falta de controles y desregulaciones (incluso de instalaciones muy improvisadas y fuera de norma por parte de empresarios), estos decks sobrevivieron. No sólo eso: cada vez se ven y se usan más, incluso en invierno.
Los datos
Según datos de la Municipalidad de Santa Fe a los que pudo acceder El Litoral, a la fecha existen 45 balcones gastronómicos construidos en la ciudad. El 75% de estos balcones están habilitados, es decir, con la autorización vigente que dispone la actual ordenanza y su decreto reglamentario.
Asimismo, el 25% restante “están todavía en trámite, algunos construidos en proceso de adecuación y otros con la autorización para construir o pendientes de presentar documentación para poder avanzar”, dijeron desde el gobierno local.
“Respecto al año anterior, se incrementaron los balcones autorizados en un 15%. Esto es el resultado de haber regularizado aquellos que no tenían autorización y otros por ser nuevas solicitudes y nuevas construcciones autorizadas”, agregaron las mismas fuentes oficiales.
Hubo solicitudes analizadas y rechazadas por no cumplir con la reglamentación, y balcones construidos que luego fueron desmantelados por cambios de domicilio o cierres del negocio. “Se continúa en el trabajo de regularizar aquellos que todavía no cuentan con su autorización”, aseguraron luego.
En los controles se trabaja en conjunto con la dirección de Movilidad para el análisis de cada caso que se presenta y, eventualmente, para realizar intervenciones en las zonas de balcones, especialmente en esquinas, con el objeto de mejorar la circulación peatonal (siempre debe quedar un espacio para el cruce de peatones).
También, para reducir la velocidad de los automóviles y hacer los cruces de peatones más cortos y seguros.
Dinamizar la economía local
“Hoy, el 75% de los balcones construidos ya cuentan con la autorización vigente, lo que refleja el compromiso del sector para adecuarse a la normativa. Vamos a continuar trabajando junto a aquellos comercios que todavía tienen pendiente este trámite”, declaró la secretaria de Producción y Empleo municipal, Rosario Alemán.
“Entendemos que es posible impulsar una actividad gastronómica que genera empleo y movimiento económico, garantizando al mismo tiempo el uso responsable y ordenado del espacio público, como nos pide el intendente (Juan Pablo) Poletti”, agregó la secretaria.
Antecedentes normativos
Según la ordenanza y su decreto reglamentario Nº 00175/2024, la superficie sobre la calle (dársenas de estacionamiento) para estos decks gastronómicos será del doble del frente del terreno de manera continua, con un límite de 30 metros. El ancho de los balcones en ningún caso podrá superar los 2,20 metros medidos desde el cordón.
“En caso de que dos o más solicitantes requieran la instalación de un balcón gastronómico, se podrá unificar la estructura adyacente mediante presentación conjunta pudiendo prescindir de la separación vertical (baranda) entre los mismos, formando una sola superficie continua”, continúa. Deben estar correctamente señalizados.
La superficie destinada al balcón gastronómico en espacios verdes, parques o plazas, será la equivalente a la superficie que ocuparía el mismo en una calzada “conforme a un ancho de 2,20 metros máximo, y al doble del frente del terreno, con un máximo de 30 metros de largo, lo que implica una superficie máxima de 66 metros cuadrados”.
Los decks no podrán interrumpir rampas o pasos peatonales; tampoco ocupar paradas de colectivos, ni interrumpir la entrada a cocheras. Se deberá dejar una distancia de dos metros entre la entrada a una cochera (...); no podrán ocupar estacionamientos exclusivos (ambulancias, personas con discapacidad).