De 2025 a la actualidad

Boom de bares y restós: en un año creció 15% la cantidad de balcones gastronómicos en Santa Fe

Hoy existen 45 decks de gastronomía construidos en la ciudad capital: el 75% está habilitado, y el resto en trámite. Se crearon con la pandemia, para garantizar el distanciamiento social. Hoy, se afianzan en la noche santafesina.