Santa Fe

Odesur elogió el avance de las obras para los Juegos Suramericanos

Una delegación internacional de la organización recorrió los distintos escenarios de cara a la cita de septiembre. Elogiaron el avance de las villas olímpicas de Santa Fe y Rafaela, ponderaron el imponente "Invencible Arena" en Rosario y ratificaron que el nuevo Centro Acuático provincial será único en el país.