La delegación de la Comisión de Seguimiento de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) llevó adelante un nuevo recorrido por las obras que se ejecutan en la provincia de Santa Fe con vistas a los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en septiembre en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Odesur elogió el avance de las obras para los Juegos Suramericanos
Una delegación internacional de la organización recorrió los distintos escenarios de cara a la cita de septiembre. Elogiaron el avance de las villas olímpicas de Santa Fe y Rafaela, ponderaron el imponente "Invencible Arena" en Rosario y ratificaron que el nuevo Centro Acuático provincial será único en el país.
Para el mega evento internacional, la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.
Durante la recorrida, el presidente de la Comisión de Seguimiento de Odesur, el chileno, Miguel Ángel Mujica recordó que “hace seis semanas estuvimos con los jefes de misión haciendo un recorrido previo. La villa está adelantada y eso es para destacar porque ha crecido más la labor de la constructora”.
“En Rosario estuvimos en los dos estadios que quedaron realmente muy bonitos, el que ustedes llaman el Invencible Arena está espectacular”, resaltó Mujica y continuó: “Todo esto tiene un legado maravilloso, no solamente deportivo, sino para la ciudad, porque ahí se podrán hacer eventos culturales, musicales, y de gran convocatoria”.
El presidente de la Odesur también detalló que se encuentra con gran avance de construcción el velódromo y la villa Olímpica que se construye en la ciudad de Rafaela y la villa Olímpica. “el compromiso sigue siendo el mismo con fecha para el 31 de julio para que en agosto empiece a trabajar la mesa de operaciones de la organización. Me llevo una muy buena impresión de los avances en las obras”.
Un Centro Acuático único en el país
Desde el Centro Acuático provincial, el subdirector provincial de Arquitectura e Ingeniería, José Rabasedas, explicó que “es una obra muy importante que contempla dos tipos de piscina, una olímpica y una para salto. Ya empezamos con el llenado para hacer verificaciones de estanqueidad. Es una obra que está muy avanzada, estamos realizando terminaciones, tanto de pisos, revestimientos, colocando carpinterías de aluminio, y ya está toda la infraestructura hidráulica montada para ir comenzando con las pruebas de los distintos circuitos de filtrado y llenado de redistribución del agua”.
“Estamos trabajando con gran cantidad de personas y con horario extendido, también los fines de semana, para poder cumplimentar con el plazo. La importancia de las obras es que servirán a futuro para diferentes tipos de actividades, no solo deportivas porque son grandes infraestructuras que quedan como un legado para la ciudad”, destacó Rabasedas y resaltó que “el centro acuático es único en el país, no existía algo semejante, son piletas que están homologadas por la Federación Internacional de Natación. Tienen un sistema de climatización del agua y del espacio interior, que lo hace único, y que se podrán realizar cualquier tipo de competencias deportivas de aguas internacionales”.