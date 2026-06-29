Rumbo a los Juegos Suramericanos

Pullaro reivindicó al deporte como una política clave para transformar la sociedad

El gobernador presentó el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18, que servirá como prueba oficial del nuevo velódromo de Rafaela antes de los Juegos Suramericanos 2026. Además, se anunció la Copa América C2. Maximiliano Pullaro defendió la inversión en infraestructura deportiva como parte de una estrategia de desarrollo e inclusión.