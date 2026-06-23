Más que medallas

Día Olímpico: los valores que inspiran el camino de Santa Fe hacia los Juegos Suramericanos 2026

En el Día Olímpico, que se celebra cada 23 de junio, la provincia de Santa Fe se prepara para recibir a más de 4.000 atletas de 15 países en los Juegos Suramericanos 2026.