En septiembre

Tras el acto por la Bandera, Pullaro espera a Milei para los Juegos Odesur

La vocera gubernamental reveló que el gobernador invitó al Jefe de Estado para que participe de la inauguración. Y se refirió a las futuras renuncias en la Corte. Maximiliano Pullaro dijo que si Adorni fuese funcionario provincial, ya le hubiese exigido que se presentara a la justicia.