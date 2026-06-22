Virginia Coudannes reveló este lunes que el gobernador Maximiliano Pullaro invitó a Javier Milei a participar del acto de inauguración de los Juegos Odesur que se disputarán en setiembre en la provincia. "(Ese evento) será un hito porque convertirá a Santa Fe en la capital del deporte a nivel país; por eso nos parece importante que el presiente pueda estar", sostuvo la vocera en su conferencia de prensa matutina.
Tras el acto por la Bandera, Pullaro espera a Milei para los Juegos Odesur
La vocera gubernamental reveló que el gobernador invitó al Jefe de Estado para que participe de la inauguración. Y se refirió a las futuras renuncias en la Corte. Maximiliano Pullaro dijo que si Adorni fuese funcionario provincial, ya le hubiese exigido que se presentara a la justicia.
La funcionaria aludió así a parte de lo que dejó la presencia del Jefe de Estado el sábado en la ciudad de Rosario, donde encabezó los actos por el Día Nacional de la Bandera. Milei pronunció un discurso moderado, que tuvo a la figura de Manuel Belgrano (no a la actual coyuntura nacional) como eje. Todo ello, desde su propia interpretación.
Fuera del discurso, no hubo margen para conversaciones privadas con Pullaro. "Hubo algunas conversaciones informales", dijo la vocera. En ese marco, el mandatario santafesino invitó a Milei para lo competencia deportiva de la primavera, al tiempo que intercambiaron algunas palabras sobre un libro que Pullaro le adeuda al presidente. Se trata del que narra la historia del Brigadier Estanislao López. En declaraciones a la prensa, el propio gobernador contó este lunes que Milei se lo reclamó, después de que el mandatario santafesino se lo mencionara en el acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo. "Me lo había pedido después de esa conversación pero no se lo hizo llegar porque no pensé que me lo dijera en serio; el sábado me lo reclamó", confesó Pullaro.
Actualidad
Respecto de la posibilidad de discutir con el presidente problemáticas que hacen a la actualidad de la provincia y del vínculo que mantiene la actual administración con la Casa Rosada, Coudannes aclaró que desde la gestión local "defendemos los intereses de los santafesinos y desde ese lugar, no nos vamos a mover ni un poquito".
Más temprano, Pullaro había declarado que tiene "bastante diálogo" con el Jefe de Estado. En esa línea, valoró que en las cuatro visitas que el presidente hizo a la provincia, no se mostró agresivo como en otros ámbitos y geografías.
Sin embargo, el gobernador sí marcó diferencias a la hora de referirse a la figura del polémico Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también presente en el acto del sábado. "Si Manuel Adorni fuese funcionario de Santa Fe, ya no estaría más en su cargo. Al menos le hubiésemos exigido ir a la Justicia mucho más rápido y que explique todo", sentenció el mandatario.
Pullaro opinó que el escándalo que envuelve al ex vocero presidencial "le hace mal a la República Argentina y golpea a todos los que hacemos política y creemos que las cosas pueden cambiar".
La Corte
En otro orden y retomando los dichos de la vocera, Coudannes fue consultada sobre las expresiones recientes del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, quien volvió a hablar sobre los tiempos que maneja para su alejamiento del máximo tribunal.
"Algunos quieren que sea mi último año. Hace rato que ya tienen suplente, por lo menos. Es increíble; un suplente sin vacante. Pero yo sigo trabajando tranquilo", había planteado el actual presidente del máximo tribunal de Justicia provincial. Y reiteró: "Me voy a ir el día que yo lo quiera".
En Casa Gris confían en que el magistrado anuncie su fecha de retiro después del 30 de junio, día en el que quedará inaugurado el nuevo edificio de Tribunal en esta capital. Gutiérrez excede el límite de edad que exige el nuevo texto constitucional y – como lo dijo- ya tiene "reemplazante votado" por la Legislatura, aunque el cargo todavía no esté vacante.
Indagada sobre la situación, Coudannes recordó la "mirada que tiene nuestra gestión sobre los cargos in aeternum... Hemos demostrado con acciones y posicionamientos que las renovaciones son muy importantes. Él (por Gutiérrez) tendrá sus motivos por los que no se quiere ir. Somos un gobierno reformista que está a la vanguardia, y quisiéramos que todas las instituciones estén en ese mismo camino", concluyó.