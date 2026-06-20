El presidente Javier Milei participará en minutos del acto por el Día de la Bandera en el remozado Monumento enclavado en la ciudad de Rosario, cuyas obras fueron finalizadas por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de la ciudad del sur, Pablo Javkin, como anfitriones, un fuerte operativo de seguridad espera desde primera hora por el mandatario nacional.
Día de la Bandera: Milei con Adorni y su gabinete, y distancia con Villarruel
En minutos, Rosario será el escenario de la celebración del Día de la Bandera, pero el acto estará cargado de señales políticas.
Milei concurrirá acompañado por su gabinete casi a pleno, incluido el Jefe de Ministros Manuel Adorni, cuestionado por la oposición y por aliados, e investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
Desde otro sector aunque en las primeras filas, estará la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien anunció su presencia en el acto a pesar de haber sido excluida por el protocolo nacional de la lista de invitados.
El acto se desarrollará frente a un emblema de la provincia y el país, el monumento a la Bandera, cuyas obras que estaban a cargo de Nación, fueron concluidas con fondos provinciales.
Allí se realizaron trabajos realizados en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron tareas de pintura.
También se restauraron la llama votiva y los numerosos elementos de bronce que forman parte del patrimonio del monumento.
Asimismo, se completó la restauración del mirador, incluyendo la recuperación de estructuras metálicas y la terminación del ascensor, cuya ejecución había quedado inconclusa tras la paralización de los trabajos.
Otro de los frentes de obra se desarrolló en la Fuente de las Proas, donde se realizaron tareas de impermeabilización, renovación de cañerías, instalación de un nuevo sistema de bombeo y colocación de luminarias. La intervención incorporó además una rampa de acceso para personas con discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad del espacio.
Antes de la interrupción de la obra, la empresa Dyscon S.A. había avanzado sobre distintos sectores del complejo, con tareas en fachadas, solados y cielorrasos del Propileo, además de trabajos de restauración en luminarias, ánforas, esculturas de bronce, mástil, piezas de piedra, la Sala de Exposiciones, el Patio Cívico y el Atrio.