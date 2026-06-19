Luego de un proceso participativo

Los santafesinos ya decidieron qué hacer con la emblemática Plaza San Martín

Una asamblea ciudadana determinó cómo poner en valor la histórica plaza de 1844. Piden el despeje de luminarias, reacondicionamiento de senderos y resguardando patrimonial. 283 niños y niñas propusieron canchas de fútbol, aros de básquet y toboganes gigantes. Los adolescentes proponen crear el primer Punto Oficial de Festejos.