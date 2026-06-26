Barrio Centenario fue escenario este viernes de una nueva parada del Tour de los Juegos Suramericanos 2026, una propuesta que busca acercar el evento deportivo a la comunidad y mostrar el impacto de las obras que transformarán distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
El Tour de los Juegos ODESUR llegó a barrio Centenario y mostró el legado que dejarán las obras
Vecinos participaron de una jornada recreativa organizada por el Gobierno provincial, que presentó los avances del polo deportivo que se construye en el sur de la ciudad y acercó servicios del programa Santa Fe Acá.
La actividad se desarrolló en la intersección de Jilguero y Malvinas Argentinas, donde cientos de vecinos participaron de juegos, actividades recreativas y propuestas vinculadas al deporte, en una jornada organizada junto a instituciones de la zona.
Un barrio que cambia su fisonomía
El extremo sur de la capital provincial será uno de los principales escenarios de los Juegos Suramericanos, previstos del 12 al 26 de septiembre. Allí avanzan obras como el Estadio Multipropósito, la renovación integral de la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la transformación del bulevar Tacca.
Estas intervenciones forman parte del plan de infraestructura impulsado por el Gobierno provincial, que contempla una inversión superior a los 90 millones de dólares en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
El deporte como motor de transformación
La exintegrante de la Selección argentina de vóley Josefina Fernández, vecina de barrio Centenario y participante de los Juegos Olímpicos de Río 2016, acompañó la jornada y destacó el valor que tendrá el legado de las obras para las futuras generaciones.
"El deporte es una herramienta de transformación", sostuvo la exjugadora, quien remarcó la importancia de que niños y adolescentes puedan acceder a infraestructura de primer nivel y encontrar en la actividad deportiva nuevas oportunidades de desarrollo.
Participación y servicios para los vecinos
El secretario de Desarrollo Territorial, Lisandro Villar, explicó que la iniciativa busca involucrar a las instituciones y a la comunidad para que el barrio sea protagonista antes, durante y después de los Juegos Suramericanos.
La jornada también contó con la presencia del programa Santa Fe Acá, que permitió realizar trámites de DNI, gestiones vinculadas a la tarjeta SUBE, vacunación y asesoramiento de distintos organismos provinciales, acercando servicios públicos a los vecinos.