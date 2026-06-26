Museo del Deporte Santafesino

Rumbo a los Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe apuesta a que el mayor legado trascienda las medallas

Rosario alberga el IV Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte, que reúne a referentes nacionales e internacionales para debatir cómo los grandes eventos deportivos pueden convertirse en motores de desarrollo, inclusión y cuidado ambiental de cara a la cita continental de septiembre.