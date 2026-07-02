Según datos del último informe Santa Fe Cómo Vamos (SFCV), en la ciudad cerca del 33% de los hogares aún no tiene acceso a desagües cloacales. En una capital provincial con 408.572 habitantes (según el Censo 2022), la cantidad de personas que no cuentan con este servicio -y que en su mayoría usan pozos negros- llega a las 136 mil.
Reactivan un fondo "virtuoso" que dotará a cientos de vecinos de Santa Fe ciudad de un servicio clave
Es el Fondo Solidario de Cloacas, avalado por ley provincial y ordenanza. Se ejecuta por el sistema de contribución por mejoras, y el “caso testigo” será un sector del barrio Roma. Un tercio de los santafesinos no tienen desagües cloacales.
Este es el contexto de la problemática. Frente a esto, la Municipalidad de Santa Fe decidió reactivar el denominado Fondo Solidario de Cloacas. Este fondo fue creado por Ley provincial N° 13.241 y actualizado a nivel local por el Concejo capitalino en noviembre de 2025, con la Ordenanza N° 13.072.
Lo interesante de este Fondo Solidario es que involucra cuatro partes. Y se lo considera “virtuoso” porque vuelve a poner en escena el viejo sistema de contribución por mejoras, que no se aplicaba en este capital para obras públicas y de infraestructura urbana en los barrios desde aproximadamente el año 2017.
La “intervención testigo” será en un sector del barrio Roma, desde Av. Gob. Freyre al oeste, El proyecto técnico abarca el cuadrante comprendido por las calles Crespo, Gaboto, Tucumán y calle Juan Díaz de Solís.
“Se trata de un sector específico que había quedado postergado y cuyos habitantes venían reclamando la infraestructura desde hace muchos años”, habían dicho fuentes municipales, las cuales estimaron que la obra de cloacas beneficiará de manera directa a 147 padrones, lo que representa un universo de más de 600 vecinos beneficiarios.
El Registro de Oposición -un acto administrativo donde los ciudadanos involucrados determinan si están de acuerdo o no con la obra, ya que deberán abonar una parte, ver más abajo- estará abierto hasta el 24 de julio.
Paso a paso, cómo se implementa
En diálogo con El Litoral, el gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos municipal, Carlos Suárez, explicó que dicha ley provincial “creó la posibilidad de que aquellos vecinos que tengan el servicio de agua y de saneamiento hagan un aporte de un porcentaje destinado a este fondo solidario, para poder expandir la red cloacal”.
Como se dijo, las obras que se hagan en el marco de este fondo se ejecutarán por el sistema de contribución por mejoras. “El aporte es de cuatro partes: uno es de la Municipalidad; otro es de Aguas Santafesinas SA (ASSA); la otra parte es aportada por los vecinos, y la cuarta sale del propio fondo”.
Cada parte pone un cuarto de lo que vale la obra -si efectivamente tiene el aval de los vecinos, cosa que es lo más esperable en estos casos-, y luego, una vez terminado todo el procedimiento, el gobierno local llamará a licitación pública para adjudicar la ejecución de los desagües cloacales.
“Los vecinos tendrán hasta 18 bimestres para pagar la obra, y lo empezarán a hacer una vez que esté concluida ésta”, aclaró Suárez. El gerente estimó que cada beneficiario abonará unos 78 mil pesos en 18 cuotas, por el sistema de contribución por mejoras.
Además, durante 18 bimestres no pagarán el canon del servicio de ASSA, “porque el sistema solidario prevé que en ese plazo se pague la obra pero no el servicio de cloacas. Además, se habilitarán facilidades de pago para casos especiales, como planes sociales o jubilados”, agregó.
El limpio: se empezará a financiar el total de la obra en este sector de barrio Roma con los recursos que actualmente existen del fondo y, después, terminadas las cloacas, las partes involucradas irán devolviendo los recursos a dicho fondo.
“La lógica que tiene este mecanismo cuatripartito es solidaria. No sólo porque aportan los beneficiarios que tienen agua y saneamiento (para acceder a las cloacas), sino también por cómo se termina haciendo la obra y, de acuerdo a la ley, el fondo se sigue retroalimentando”, subrayó Suárez. El municipio y ASSA hacen su parte.
En barrio Roma
El Registro de Oposición estará abierto hasta el 24 de julio. Los vecinos del sector donde se ejecutaría la obra han sido notificados, a través de una volanteada que realizó personal municipal dentro de ese cuadrante del ejido urbano. Además, hubo una nueva reunión con los vecinos para profundizar el tema y despejar dudas.
Superado el Registro de Oposición, serán unos 60 días de plazo administrativo hasta que se confeccione el pliego y se llame a licitación pública. Luego, tras la adjudicación de la obra, se estima un plazo de ejecución de los desagües cloacales de 150 días.
La intención es, si esta experiencia en barrio Roma sale bien, replicarla en otros sectores del ejido urbano que no cuentan con el servicio de cloacas, adelantó Suárez. “Según los vecinalistas es una obra muy reclamada en ese sector, que quedó ‘rodeada’ del servicio de cloacas, pero sin acceder a él”.
“Es un pedido histórico, de larga data. El intendente (Juan Pablo Poletti) nos pidió comenzar con la reactivación de este fondo teniendo en cuenta los reclamos de mayor data”, cerró el gerente.