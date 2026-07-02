En qué consiste

Reactivan un fondo "virtuoso" que dotará a cientos de vecinos de Santa Fe ciudad de un servicio clave

Es el Fondo Solidario de Cloacas, avalado por ley provincial y ordenanza. Se ejecuta por el sistema de contribución por mejoras, y el “caso testigo” será un sector del barrio Roma. Un tercio de los santafesinos no tienen desagües cloacales.