En San José del Rincón

Profesionalismo: mujer policia desarmó a un joven atrincherado y evitó una tragedia familiar

Un aviso al 911 movilizó a los efectivos de la Comisaría 14ta. hacia una vivienda de Callejón Montenegro. Allí, un muchacho de 26 años amenazaba a su madre y a sí mismo con una cuchilla. El profesionalismo de una oficial, que ingresó al inmueble y utilizó técnicas avanzadas de contención verbal, fue la clave para que el agresor entregara el arma de manera pacífica tras largos minutos de extrema tensión.