Durante la madrugada de la víspera, personal de la Comisaría Distrito 14ta. y de la 6ta. Zona de Inspección de San José del Rincón intervino en una vivienda ubicada en Callejón Montenegro y Padre Mazzari, donde un joven de 26 años, en estado de extrema alteración, hostigaba a su madre y amenazaba con quitarse la vida utilizando una cuchilla.
Profesionalismo: mujer policia desarmó a un joven atrincherado y evitó una tragedia familiar
Un aviso al 911 movilizó a los efectivos de la Comisaría 14ta. hacia una vivienda de Callejón Montenegro. Allí, un muchacho de 26 años amenazaba a su madre y a sí mismo con una cuchilla. El profesionalismo de una oficial, que ingresó al inmueble y utilizó técnicas avanzadas de contención verbal, fue la clave para que el agresor entregara el arma de manera pacífica tras largos minutos de extrema tensión.
Tras recibir el alerta de la Central de Emergencias 911, una oficial a cargo ingresó al inmueble y, mediante técnicas de persuasión y mediación verbal, logró que el agresor depusiera su actitud, entregara el arma blanca y accediera voluntariamente a ser trasladado a la dependencia policial, sin que se registraran personas lesionadas.
Tensión y gritos
El panorama que encontraron los uniformados cuando llegaron al lugar confirmó los peores temores: los gritos desgarradores desde el interior de la finca anticipaban un desenlace inminente.
El joven, completamente fuera de sí y esgrimiendo una filosa cuchilla, mantenía bajo un violento hostigamiento a su propia madre, al tiempo que vociferaba su intención de terminar con su propia vida.
En situaciones de desborde emocional y violencia doméstica, el factor tiempo suele jugar en contra. Sin embargo, el personal del Móvil 11.252 de la 6ta. Zona de Inspección supo leer la escena.
Técnica de la persuación
Tras obtener la autorización desesperada de la dueña de casa, la Oficial de Policía que coordinaba las acciones decidió ingresar a la vivienda. No lo hizo con la fuerza del impacto, sino con la firmeza técnica de la persuasión.
La funcionaria policial, cara a cara con el agresor, aplicó las herramientas de contención verbal y mediación adquiridas en los recientes reentrenamientos de la fuerza provincial. Con tono pausado, logró quebrar la resistencia del muchacho, quien finalmente depuso su actitud beligerante, entregó el arma punzocortante y aceptó ser trasladado por las fuerzas de seguridad.
El procedimiento concluyó de manera limpia, sin heridos ni civiles lesionados, un dato no menor en tiempos donde los conflictos familiares suelen saldarse en las guardias hospitalarias o en las páginas de las crónicas fúnebres.
Tras el exitoso repliegue, el joven demorado quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde las autoridades judiciales ya evalúan las calificaciones penales correspondientes.