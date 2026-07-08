Mientras Leo Madelón y su cuerpo técnico están “encerrados” en la pretemporada con los amistosos (primero Ben Hur, después Rosario Central), el mercado de invierno empieza a calentar en el Mundo Unión con movimientos de altas y bajas. Como se sabe, Profini jugará en Ucrania y Del Blanco en Estrasburgo. ¿Vuelve Malcorra y se va Palacios?.
Unión: vuelve Malcorra, rescinde Paz y a Palacios lo quiere el Atlas
Se mueve el mercado de invierno tatengue: a las salidas de Profini y Del Blanco se sumaría el ex San Lorenzo a cambio de 400.000 dólares en la mano. Nicolás Paz rescindió su vínculo con el Tate.
Palacios: plata ahora o nada en diciembre
El tema de Julián Palacios, uno de los mejores jugadores del buen semestre tatengue, es muy claro para todos por López y Planes: hay que decidir entre recibir un dinero importante ahora (en principio, 400.000 dólares en un solo pago y al momento de salida antes de septiembre), priorizando la oportunidad económica; o bien, mantenerlo estos seis meses para que se vaya en diciembre sin dejar un solo peso.
El interés del Atlas de México es vigente y renovado. Hace algunos días, el ex futbolista Gastón “La Gata” Fernández estuvo reunido con Luis Spahn en las oficinas del presidente de Unión. La oferta del rojo y negro de México era real y formal. El presidente tatengue tomó nota pero no salió desesperado a decir que sí; el tema “se enfrió”.
Hace algunas horas, el Atlas volvió “con todo” y emplazó a una respuesta. El contrato de Julián Palacios vence en diciembre con una estrategia definida: no renovar el vínculo y poder cambiar de aire. O sea, Palacios se va sí o sí: ahora o en diciembre. ¿Cuál es la diferencia?: la “caja” de Unión; o recibe 400.000 dólares en la mano ya mismo o no recibe nada en diciembre.
Al mismo tiempo que se reactivó lo del Atlas por Palacios, Unión avanzó y mucho el vuelo de repatriación para que aterrice en Santa Fe el zurdo Ignacio Malcorra.
“Nacho”, que pasó de Rosario Central a Avellaneda, sabe que “arrancará desde muy atrás”. Para tener una idea, Independiente jugó dos amistosos con Talleres. El primer equipo formó con: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Felipe Tempone.
El segundo equipo de Quinteros alistó a: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Kevin Lomónaco, Juan Arrayago, Jonathan de Irastorza; Lautaro Millán, Facundo Cruz, Luciano Cabral; Facundo Valdéz, Nahuel Junco y Maximiliano Meza.
Está "casi cerrada" la vuelta de Malcorra
Malcorra no fue tenido en cuenta y el mismo “Nacho” provocó la charla con el entrenador; luego de la misma decidió activar su salida inmediata de Avellaneda, incluso resignando parte de una deuda que el Rey de Copas tenía con el ex Rosario Central.
Al mismo tiempo que Barcelona de Ecuador y club de Paraguay preguntaban para fichar a “Nacho”, Unión aceleró los números, mientras el propio Leonardo Carol Madelón habló con el zurdo que dejó un gran recuerdo en su primer paso con la rojiblanca a bastones.
Hace un año, como en casi todos los mercados del Tate, la gente se ilusionaba con la vuelta de Malcorra. Y el mismo Leo, consultado, opinaba: “Nacho es un ‘hijo’ mío, charlamos seguido, tengo que ver que es un jugador que lo tuve hace diez años y quisiera ver si me puede correr de área a área. Hay que ver si quiere venir, me gustaría tenerlo pero lo veo difícil. Es un jugador maravilloso, pero está grande. Veremos”.
Con una impresionante marca (2014-2016) de 68 partidos, 20 goles y 22 asistencias, Malcorra fue “figura” con la camiseta de Unión. Es posible que, a esta altura de su trayectoria y manteniendo una pegada excelente, Leo lo use en otra función táctica; ya no por la banda haciendo del desgaste.
En el mismo momento que se reflota la oferta del Atlas de México por Julián Palacios y que está “casi acordada” la vuelta de Ignacio Malcorra, se da la salida del zaguero Nicolás Paz.
Con 75 partidos en Primera, hace mucho tiempo que el chico quedó relegado de la vidriera profesional. El contrato estaba “corto” y el Tate estaba obligado a renovar y abonar una diferencia salarial importante (hace un año que no es tenido en cuenta).
Así las cosas, las dos partes, el club y el jugador, decidieron que lo mejor era “rescindir el contrato de común acuerdo”, por lo que el futbolista tiene un principio de acuerdo para transformarse en refuerzo de San Martín de San Juan.