Madelón sigue la pretemporada

Unión: vuelve Malcorra, rescinde Paz y a Palacios lo quiere el Atlas

Se mueve el mercado de invierno tatengue: a las salidas de Profini y Del Blanco se sumaría el ex San Lorenzo a cambio de 400.000 dólares en la mano. Nicolás Paz rescindió su vínculo con el Tate.