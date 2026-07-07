Mientras el plantel continúa intensificando su preparación en Casa Unión a las órdenes de Leo Madelón y la dirigencia con Spahn a la cabeza esperan cobrar los casi 3 millones de dólares por las transferencias de Mateo Del Blanco y Profini al exterior para levantar las inhibiciones, comienza a activarse el mercado de pases en López y Planes 3535.
Se mueve el mercado de Unión: se va Paz, interesa Bonfigli y sumó un juvenil de Patronato
Mientras se espera cobrar lo de Profini y Del Blanco para levantar la inhibición, siguen los movimientos en el plantel tatengue. El defensor se marcha a préstamo por 18 meses mientras se busca al mediocampista del Deportivo Maipú. Martín Villarreal, de 16 años, se sumó a la séptima.
En las últimas horas, y a partir del trabajo de Santiago Zurbriggen y el equipo de la secretaría técnica que comanda, se habría cerrado la salida a préstamo de uno de los defensores que buscará rodaje en la Primera Nacional y el arribo de una joven promesa formada en Patronato de Paraná.
Asimismo, desde Mendoza aseguran que Unión está tras los pasos de un mediocampista de gran presente con la camiseta del Deportivo Maipú y hasta habría realizado una oferta para adquirir el porcentaje de la ficha.
Comenzando por el repaso, el que en las próximas horas dejará Santa Fe y cambiará de camiseta es Nicolás Paz. El santiagueño de 23 años que debutó con la camiseta rojiblanca en 2024 y supo ser figura con el Kily González como entrenador se convertirá en refuerzo de San Martín de San Juan, equipo que milita en la Primera Nacional.
Sin encontrar rodaje desde la llegada de Madelón, con quien sumó apenas 6 apariciones en un año, el jugador será cedido a préstamo al verdinegro con el objetivo de recuperar rodaje y relanzar su carrera deportiva.
El defensor central que puede jugar de stopper o de lateral derecho se irá al conjunto cuyano con un contrato de 18 meses de duración pero que podrá interrumpirse a fines de la presente temporada.
La de Paz se suma entonces a las varias bajas que acumula Unión en lo que va del receso invernal y que incluye a los ya mencionados Del Blanco y Profini pero también a futbolistas como Corvalán, González, DAD, Roldán, Álvarez y Palavecino.
Vale recordar que hasta el momento la única cara “nueva” que trabaja a las órdenes de Madelón es la de Mauro Luna Diale, quien se sumó la semana pasada a préstamo desde el fútbol de Rusia y tras su último paso por Platense.
Bonfigli, una apuesta
Precisamente en lo que al rubro incorporaciones se refiere, y si bien Unión está obligado a levantar las dos inhibiciones en FIFA para poder habilitar jugadores nuevos de cara al Clausura, en las últimas horas desde la provincia de Mendoza comenzó a trascender una información que involucra directamente a la entidad santafesina.
Según indican los medios cuyanos, la dirigencia tatengue habría tomado contacto con sus pares del Deportivo Maipú con el objetivo de hacerse de los servicios de Mirko Bonfigli, un prometedor volante de perfil diestro y que viene realizando una muy buena primera mitad de temporada en la Primera Nacional.
Mirko es hijo del recordado Sergio “Payaso” Bonfigli, aquel jugador cordobés que protagonizó múltiples cruces con sabaleros y tatengues en la década del ’90.
Con 22 años y nacido en la docta, el volante de Maipú se formó en las inferiores de Belgrano, donde quedó libre en diciembre de 2024. En enero del año pasado fichó en Maipú, club con el que debutó como profesional y donde acumuló 30 partidos con dos goles en la temporada 2025.
Ya consolidado como pieza clave del elenco mendocino, en lo que va del 2026 el futbolista que puede desempeñarse como un 8 clásico o como un interior de juego y despliegue acumula 20 presencias con 3 goles convertidos y 2 asistencias repartidas.
En principio, la idea de la dirigencia de Maipú sería la de retener la ficha de Bonfigli al menos hasta el final del año, entendiendo a Mirko como una pieza clave en el equipo que ya perdió a Marcelo Eggel, recientemente transferido al Palestino de Chile.
Con este panorama, la viabilidad de esta operación dependerá exclusivamente de la capacidad de seducción que tengan los dirigentes de la Avenida y el propio Zurbriggen, quienes están casi obligados a presentar una fuerte propuesta de compra para quedarse con un jugador que está en la mira de varios equipos de Liga Profesional y del exterior.
Una joven promesa llega de Paraná
Completando el panorama, en las últimas horas la estructura de formativas del Club Atlético Unión sumó como nueva cara a un delantero de 16 años que viene de romperla en Patronato y que ya cruzó el túnel para vestirse de rojiblanco.
La referencia es para Martín Villarreal, joven atacante nacido en la localidad de Maciá que se viene destacando en las categorías menores del negro paranaense y llamó la atención de los scoutings tatengues.
Según indican los colegas de Código Patrón, “Patronato vuelve a despedir a una de sus jóvenes promesas. Martín Villareal, delantero nacido en Maciá y actual goleador de la Séptima División, continuará su carrera en Unión de Santa Fe, luego de concretarse una operación que llevaba varios meses en análisis”.
“La historia tiene un protagonista conocido: Claudio Sangoy. El ex captador Santo, actualmente desempeñándose en la entidad santafesina, fue quien descubrió y llevó a Villareal al Negro. Ahora, un año después, volvió a apostar por el atacante y fue clave para que desembarque en la institución Rojiblanca” agregan desde el otro lado de la costa del Paraná.
Sumando información, quienes siguen de cerca la campaña rojinegra indicaron que “desde hace tiempo el Tatengue seguía de cerca la evolución del delantero, aunque Patronato había solicitado que permaneciera al menos seis meses más para completar una etapa importante en su formación. Cumplido ese plazo, finalmente llegó el momento de dar el siguiente paso”.
Villareal también tuvo participación en la Primera División de Martín Fierro de Maciá, demostrando desde muy joven condiciones para competir ante futbolistas de mayor experiencia. Esa proyección, sumada a su gran presente como goleador en las juveniles de AFA, despertó nuevamente el interés de Sangoy y Unión” señalaron desde Código Patrón.
Vale destacar que en el transcurso de los últimos años, Unión sumó varios jugadores surgidos o desarrollados en La Capillita, como los trillizos Cersofios, Santiago Rubinich y Lisandro Martínez, que también dieron el salto hacia el club de Santa Fe.