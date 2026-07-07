El santiagueño jugará en San Juan

Se mueve el mercado de Unión: se va Paz, interesa Bonfigli y sumó un juvenil de Patronato

Mientras se espera cobrar lo de Profini y Del Blanco para levantar la inhibición, siguen los movimientos en el plantel tatengue. El defensor se marcha a préstamo por 18 meses mientras se busca al mediocampista del Deportivo Maipú. Martín Villarreal, de 16 años, se sumó a la séptima.