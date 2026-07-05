Franco Ratotti, el chico que se cansaba de hacer goles en la reserva de Nicolás Vazzoler, firmó su contrato justo cuando las inferiores tatengues recibían un duro golpe: Jerónimo Domina se marchaba libre para jugar en el Cádiz del fútbol español siendo formados los dos en el mismo semillero.
Ratotti, otro de Unión, que sale: vuelve a Unión Española de Chile
En agosto del año pasado firmó su primer contrato profesional gracias a sus muchos goles en la reserva de AFA de Vazzoler. Salió a Chile y Ecuador. Ahora, otra vez del otro lado de la Cordillera.
Chile, Ecuador y otra vez Chile
La firma de Ratotti, que se trabajó un tiempo, se extendió hasta 2028, por lo que al canterano tatengue le quedan dos años largos más de contrato con la entidad de la Avenida López y Planes.
Su primera experiencia, después de firmar contrato, fue más que positiva para un chico que se fue con el bolso lleno de ilusiones del otro lado de la Cordillera. Llegó a Unión Española, que peleaba el descenso en la Primera División del fútbol chileno: jugó 9 partidos, todos de buena forma, con un gol y dos asistencias.
Los chilenos, realistas que el club podía perder la categoría, le habían firmado un contrato de 18 meses pero con una cláusula: “Si Unión Española confirmaba su descenso, Ratotti tenía que volver a su club de origen; o sea el Tate”. Fue lo que, a pesar de su buena presentación, ocurrió.
Una vez más, la vuelta a casa y rápidamente otra chance de salida: el Delfín de Ecuador, en la mitad del mundo, club al cual Unión también sacaba a préstamo a Enzo Rubio, ex capitán de la reserva de River Plate que había llegado como una apuesta a López y Planes.
“Franco Ratotti no continuaría en Delfín Sporting Club para el resto de la temporada 2026, a pesar de que aún no se realiza el finiquito su salida sería inminente de cara al futuro del equipo. El delantero no pudo adaptarse al fútbol ecuatoriano y en los últimos partidos no era tomado en cuenta para sumar minutos en cancha”, informaron los medios ecuatorianos.
Ahora, después de haber entrenado algunos días en Casa Unión con el plantel de Alejandro Trionfini en reserva de AFA, está casi asegurada una nueva excursión y será otra vez del otro lado de la Cordillera para vestir la camiseta de Unión Española de Chile.
“Solo faltan los pequeños detalles, pero está prácticamente acordada la salida de Franco para Unión Española de Chile”, confirmó Matías Di Leo, agente FIFA del delantero tatengue a El Litoral.
Se cobra lo de Domina al Cádiz
.El equipo de casaca roja llamado “La Furia” sigue militando en la categoría de ascenso del fútbol chileno. Este mismo domingo, hubo rodaje por Copa Chile.
Unión Española-O’Higgins cruzaron en el Estadio Santa Laura por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Chile 2026. Los Hispanos llegan obligados a ganar tras su derrota por 3-0 ante Colo Colo y con cuatro puntos, compartiendo el segundo lugar con Deportes Recoleta. El Capo de Provincia, en cambio, llega entonado tras golear 4-1 a los albos en El Teniente y se ubica segundo con cinco unidades.
El último duelo entre ambos fue el 21 de junio por la fecha 3 del mismo grupo, con empate 1-1 en Rancagua. El resultado dejó la zona muy apretada y este partido es, en la práctica, una revancha directa que puede redefinir las posiciones.
Unión Española suma cuatro puntos en cuatro partidos y se mantiene en el segundo lugar del Grupo E por criterios de desempate sobre Deportes Recoleta. Su último resultado fue la derrota por 3-0 ante Colo Colo en Santa Laura, donde los goles de Maximiliano Romero (doblete) y Leandro Hernández no le dieron opciones a los Hispanos. Una derrota este domingo los dejaría prácticamente sin chances de avanzar.
O’Higgins llega con cinco puntos y en alza tras su goleada 4-1 sobre Colo Colo en El Teniente. Los rancagüinos, dirigidos por Lucas Bovaglio, se metieron en zona de clasificación y buscan afianzarse en el segundo lugar con un triunfo ante los Hispanos.
A propósito de la referencia a Jerónimo Domina, el canterano que se fue libre al Cádiz de España y firmó en noviembre de 2025 un contrato por cinco años en su nuevo club, Unión inició en ese momento el reclamo en la FIFA.
“El reclamo por Domina ante el Cádiz está avanzado. FIFA ya hizo la liquidación por pasaporte deportivo y el monto ronda los 350.000 euros”, expresaba el Dr. Horacio Coutaz hace un tiempo en declaraciones a ADN Gol en el mes de mayo.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, los tiempos corrieron y la tesorería de Unión estaría muy cerca de percibir ese monto, que finalmente sería de 400.000 euros finales, por la formación deportiva que el Tate realizó del delantero de sus inferiores.