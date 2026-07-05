“Pipo”, en Miami

Desvaux: “La marca Unión está devaluada”

El ex jugador de Unión y candidato a presidente en las últimas elecciones, estuvo en Miami y seguirá el camino de la selección en compañía de su padre. “Un Mundial es un Gran Hermano y todo lo que se hace adentro de la cancha, queda reflejado”, señaló en la charla con El Litoral.