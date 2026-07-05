Disfruta del fútbol, Héctor Pipo Desvaux, como lo hacía en La Salle y en Unión, en sus tiempos de jugador. Ahora, un poco más relajado y tratando de disfrutar con su padre de un Mundial, pero sin olvidarse de Unión y de su pretensión de llegar en algún momento al gobierno del club o pugnando por algún espacio en el que pueda desarrollar sus ideas y sus proyectos. Por eso, cada vez que sale de Santa Fe, aprovecha para ver cómo se trabaja en otros lugares. Y Estados Unidos no deja de ser un buen lugar para seguir viendo y aprendiendo.
Desvaux: “La marca Unión está devaluada”
El ex jugador de Unión y candidato a presidente en las últimas elecciones, estuvo en Miami y seguirá el camino de la selección en compañía de su padre. “Un Mundial es un Gran Hermano y todo lo que se hace adentro de la cancha, queda reflejado”, señaló en la charla con El Litoral.
El Hard Rock hervía en todo el sentido de la palabra. Hervía por la temperatura y también por ese espectáculo tan particular que brindamos los argentinos, potenciado en esta Miami que dejó a mucha gente afuera, a un estadio casi completo de camisetas celeste y blanca, más un espectáculo durante todos estos días, con los banderazos y las múltiples manifestaciones populares, que no pararon de alterar el ritmo de una ciudad que es distinta a cualquier otra de este país.
Obvio que la charla con Pipo Desvaux en los jardines del Hard Rock, lugar de paso obligado para encontrar algo fresco que detenga tanta sed y alivie del calor, tuvo a Unión como eje.
-¿Cómo estás viviendo esta situación planteada en los últimos días con los problemas económicos y financieros del club?
-Con preocupación, como todos los unionistas. Trato de disfrutar, pero estoy pendiente de Unión. La falta de cuidado del patrimonio me preocupa, porque acabamos de vender a un chico de las inferiores del club, como Profini, y no fue acompañado por algún dirigente en su viaje al exterior. Todo eso hace perder prestigio, no se está gestionando bien y estas son cosas que nosotros veníamos diciendo desde hace tiempo, con seriedad y con respeto.
-¿Creés que es algo específico de Unión o es de todos los clubes?
-Eso de que todos los clubes del fútbol argentino están mal y Unión no escapa a esa realidad, es la justificación que tienen desde hace 17 largos años en los que nos hicieron ver que el club solo depende de la billetera. Acá el problema es que no hay gestión profesional, porque la marca Unión está devaluada. La que tiene que dar los recursos, es la marca Unión. Y la marca Unión, desgraciadamente, está devaluada. A nosotros nos hicieron creer que la marca Unión es “sopa” y eso no puede permitir ni tolerar, porque ataca los sueños que tenemos todos los unionistas.
-Va un año de mandato de la actual comisión directiva, quedan dos. ¿Qué se hace en el mientras tanto de parte de ustedes, que fueron oposición en las últimas elecciones?
-Lo que siempre dije, que hay dos modelos, que uno está totalmente agotado y es el que gobierna y está mostrando la realidad después de tantos años de gestión, y otro que le está mostrando a la gente la forma en que se debe gobernar el club y para lo cual estamos súper bien armados, preparándonos y esperando el momento.
-¿Aprovecharás para visitar instalaciones de otros clubes, acá en Estados Unidos?
-Todo el tiempo estoy aprovechando esos momentos. Siempre estoy buscando qué hacer y cómo sumar conocimientos, para que el día que me toque estar en Unión, desde el lugar que sea, pueda volcar todo lo que fui aprendiendo en todo este tiempo que llevo en el fútbol. Este sábado visité las instalaciones de Inter de Miami, y en Atlanta voy a estar con mi amigo Lucas Hoyos, con quien ya establecí contacto.
-¿Cómo ves el Mundial?
-Primero, lo disfruto con mi viejo, que me acompaña. Después, lo que todos dicen y es cierto: ahora arrancó un mini torneo y parece que la llave argentina se abrió para llegar bien alto, pero es fútbol y no tenía dudas de que el partido con Cabo Verde no iba a ser fácil. Disfruto mucho de estos acontecimientos, como cualquier futbolero, porque son únicos.
-Vos que fuiste jugador, ¿qué siente el jugador de fútbol cuando tiene tamaña responsabilidad por delante?
-La adrenalina y los nervios a full... A mí me pasaba cuando, en mi caso, salía a jugar partidos importantes o contra equipos grandes. Un Mundial es un Gran Hermano y todo lo que hagas en la cancha, bien o mal, saldrá reflejado. Nada de lo que hagas en la cancha, pasará desapercibido. Es la mochila de presión que cargan los jugadores, pero en nuestro caso, el de Argentina, se alivianó con el título del mundo y es lo que se ve en Messi, por ejemplo, que está jugando el Mundial sin ningún tipo de presión ni exigencia de tener que ganarlo, como quizás la tenía en Qatar.