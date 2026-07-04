El análisis después de la “alambrada”

La selección y una alarma que se prendió y obliga a entrar en boxes

Lento y sin sorpresa, faltó más gambeta, improvisación y confianza para encarar al rival. Defensivamente hubo fallas también. Ganó por mayor jerarquía, pero fue una actuación que no debe volver a repetirse porque no hay revancha.