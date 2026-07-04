El Mundial 2026 ingresó en su etapa decisiva. Tras completarse este viernes la ronda de 16avos de final, quedaron definidos los 16 seleccionados que continúan en carrera por el título y el cuadro de los octavos de final, una instancia que promete varios enfrentamientos de primer nivel.
Quedaron definidos los octavos de final del Mundial 2026: así serán todos los cruces
Con la clasificación de Argentina, Egipto y Colombia se completó la ronda de 16avos de final y quedaron definidos los ocho cruces de los octavos del Mundial 2026. El seleccionado de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto el martes en Atlanta, mientras que Brasil se medirá con Noruega y España protagonizará un atractivo duelo ibérico frente a Portugal.
Argentina, Egipto y Colombia fueron los últimos equipos en sellar su clasificación y se sumaron a Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, España, Portugal y Suiza, que ya habían asegurado su lugar entre los mejores del certamen.
Argentina sufrió, pero avanzó y ya conoce a su rival
El seleccionado argentino debió trabajar más de la cuenta para eliminar a la revelación del torneo, Cabo Verde. Después de igualar durante el tiempo reglamentario, el equipo de Lionel Scaloni logró imponerse 3-2 en el alargue en el Hard Rock Stadium de Miami y avanzó a los octavos de final.
Ahora tendrá un nuevo desafío frente a Egipto, que también necesitó llegar hasta la definición por penales para dejar en el camino a Australia, luego de empatar 1-1 tras 120 minutos de juego en Dallas.
El encuentro entre argentinos y egipcios se disputará el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un lugar en los cuartos de final en juego.
Los cruces de octavos prometen duelos de alto voltaje
La próxima fase ofrecerá varios partidos atractivos entre candidatos al título. Uno de los encuentros más esperados será el clásico ibérico entre Portugal y España, mientras que Brasil se enfrentará con la sorprendente Noruega, una de las selecciones que mejor rendimiento mostró en la fase inicial.
Otro duelo destacado será el que protagonizarán México e Inglaterra en el Estadio Azteca, mientras que Estados Unidos buscará aprovechar la localía frente a Bélgica.
Además, Francia intentará confirmar su favoritismo ante Paraguay, Canadá jugará frente a Marruecos y Suiza se medirá con Colombia.
Días, horarios y sedes de la próxima fase
Los octavos de final se disputarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.
Sábado 4 de julio
Canadá vs. Marruecos (Houston) – 14:00 (Argentina).
Paraguay vs. Francia (Filadelfia) – 18:00.
Domingo 5 de julio
Brasil vs. Noruega (Nueva Jersey) – 17:00.
México vs. Inglaterra (Ciudad de México) – 21:00.
Lunes 6 de julio
Portugal vs. España (Dallas) – 16:00.
Estados Unidos vs. Bélgica (Seattle) – 21:00.
Martes 7 de julio
Argentina vs. Egipto (Atlanta) – 13:00.
Suiza vs. Colombia (Vancouver) – 17:00.
Con el cuadro ya definido, el Mundial entra en su fase de eliminación directa, donde cualquier error puede significar la despedida. Los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final y quedarán cada vez más cerca de la pelea por el título de la Copa del Mundo.