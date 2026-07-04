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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Con las 16 mejores selecciones

Quedaron definidos los octavos de final del Mundial 2026: así serán todos los cruces

Con la clasificación de Argentina, Egipto y Colombia se completó la ronda de 16avos de final y quedaron definidos los ocho cruces de los octavos del Mundial 2026. El seleccionado de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto el martes en Atlanta, mientras que Brasil se medirá con Noruega y España protagonizará un atractivo duelo ibérico frente a Portugal.

Con Argentina-Egipto como uno de los duelos destacados, quedaron confirmados los octavos de final. Credito: Reuters/Sam NavarroCon Argentina-Egipto como uno de los duelos destacados, quedaron confirmados los octavos de final. Credito: Reuters/Sam Navarro
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El Mundial 2026 ingresó en su etapa decisiva. Tras completarse este viernes la ronda de 16avos de final, quedaron definidos los 16 seleccionados que continúan en carrera por el título y el cuadro de los octavos de final, una instancia que promete varios enfrentamientos de primer nivel.

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Argentina, Egipto y Colombia fueron los últimos equipos en sellar su clasificación y se sumaron a Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, España, Portugal y Suiza, que ya habían asegurado su lugar entre los mejores del certamen.

Argentina sufrió, pero avanzó y ya conoce a su rival

El seleccionado argentino debió trabajar más de la cuenta para eliminar a la revelación del torneo, Cabo Verde. Después de igualar durante el tiempo reglamentario, el equipo de Lionel Scaloni logró imponerse 3-2 en el alargue en el Hard Rock Stadium de Miami y avanzó a los octavos de final.

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Ahora tendrá un nuevo desafío frente a Egipto, que también necesitó llegar hasta la definición por penales para dejar en el camino a Australia, luego de empatar 1-1 tras 120 minutos de juego en Dallas.

El encuentro entre argentinos y egipcios se disputará el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un lugar en los cuartos de final en juego.

Los cruces de octavos prometen duelos de alto voltaje

La próxima fase ofrecerá varios partidos atractivos entre candidatos al título. Uno de los encuentros más esperados será el clásico ibérico entre Portugal y España, mientras que Brasil se enfrentará con la sorprendente Noruega, una de las selecciones que mejor rendimiento mostró en la fase inicial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - England Hotel Arrival - Mexico City, Mexico - July 3, 2026. The England National Team Bus arrives at their hotel. REUTERS/Luis CortesCon Argentina-Egipto como uno de los duelos destacados, quedaron confirmados los octavos de final

Otro duelo destacado será el que protagonizarán México e Inglaterra en el Estadio Azteca, mientras que Estados Unidos buscará aprovechar la localía frente a Bélgica.

Además, Francia intentará confirmar su favoritismo ante Paraguay, Canadá jugará frente a Marruecos y Suiza se medirá con Colombia.

Días, horarios y sedes de la próxima fase

Los octavos de final se disputarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos (Houston) – 14:00 (Argentina).

(260704) -- KANSAS CITY, 4 julio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 3 de julio de 2026 del jugador Jhon Arias (d), de Colombia, festejando su anotación durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Ghana, celebrado en el Estadio Kansas City, en Kansas City, Estados Unidos. (Xinhua/Jia Haocheng) (rtg) (vf)Con Argentina-Egipto como uno de los duelos destacados, quedaron confirmados los octavos de final

Paraguay vs. Francia (Filadelfia) – 18:00.

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega (Nueva Jersey) – 17:00.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - July 2, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti, Bruno Guimaraes and teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean CoutoCon Argentina-Egipto como uno de los duelos destacados, quedaron confirmados los octavos de final

México vs. Inglaterra (Ciudad de México) – 21:00.

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España (Dallas) – 16:00.

Estados Unidos vs. Bélgica (Seattle) – 21:00.

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto (Atlanta) – 13:00.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 3, 2026 Argentina's Nicolas Tagliafico looks dejected after Cape Verde's Sidny Lopes Cabral scores their second goal REUTERS/Paul ChildsCon Argentina-Egipto como uno de los duelos destacados, quedaron confirmados los octavos de final

Suiza vs. Colombia (Vancouver) – 17:00.

Con el cuadro ya definido, el Mundial entra en su fase de eliminación directa, donde cualquier error puede significar la despedida. Los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final y quedarán cada vez más cerca de la pelea por el título de la Copa del Mundo.

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