Con las 16 mejores selecciones

Quedaron definidos los octavos de final del Mundial 2026: así serán todos los cruces

Con la clasificación de Argentina, Egipto y Colombia se completó la ronda de 16avos de final y quedaron definidos los ocho cruces de los octavos del Mundial 2026. El seleccionado de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto el martes en Atlanta, mientras que Brasil se medirá con Noruega y España protagonizará un atractivo duelo ibérico frente a Portugal.