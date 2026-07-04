El argentino finalizó 12° en Silverstone, aunque el resultado no refleja por completo lo ocurrido en pista. Colapinto realizó una gran largada, ganó varias posiciones en los primeros metros y llegó a ubicarse noveno antes de que la carrera comenzara a acomodarse. Luego quedó inmerso en la pelea de la zona media junto a Racing Bulls y Audi, manteniéndose durante buena parte de la Sprint muy cerca de Pierre Gasly.
Colapinto volvió a mostrar un mejor ritmo en carrera y explicó la principal deuda de Alpine
La Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña dejó a Franco Colapinto fuera de la zona de puntos, pero también volvió a confirmar una tendencia que Alpine viene mostrando desde hace varias carreras. El A526 gana competitividad cuando entra en ritmo de carrera, aunque sigue evidenciando dificultades cuando llega el momento de buscar el límite en clasificación.
Finalmente cruzó la meta apenas siete décimas por detrás de su compañero de equipo, marcó una mejor vuelta de 1m33s5, tres décimas más rápida que la del francés, y logró contener la presión de Nico Hülkenberg en el cierre de la competencia.
Consultado sobre las sensaciones que le dejó la Sprint, Colapinto reconoció que el auto mostró un comportamiento mucho más favorable que en la clasificación.
"Creo que también es por la velocidad más baja que llevamos en carrera. Es como que el auto se siente un poquito menos digital".
Luego profundizó esa idea y explicó dónde aparece hoy la principal limitación del Alpine cuando busca el máximo rendimiento.
"En Qualy, yendo a fondo con el coche muy bajo, noto que tenía mucho bouncing y se sentía muy, muy digital, como un mouse muy sensible, que no daba estabilidad en la entrada, que no te daba confianza. En la carrera, obviamente, eso mejora al ir estando más lento, pero creo que estuvimos más firmes en carrera".
La explicación del argentino coincide con lo que mostró el equipo durante la Sprint. Con mayor carga de combustible y un ritmo menos extremo, el Alpine volvió a ser más competitivo que en una vuelta lanzada, una tendencia que el equipo buscará revertir en la clasificación.
Colapinto también reconoció el salto de calidad que dio uno de sus principales rivales en la zona media.
"Los Racing Bulls están en otra categoría, la verdad. Parece que tienen mucho más grip. Intentaremos trabajar para alcanzarlos".
La diferencia volvió a reflejarse en Silverstone. Mientras Racing Bulls consiguió mantenerse en la pelea por los puntos, Alpine mostró un ritmo consistente, aunque todavía insuficiente para igualar el nivel de adherencia y confianza que hoy exhibe el equipo rival.
Más allá del resultado, la Sprint dejó una señal alentadora para Colapinto. La largada volvió a ser uno de sus puntos fuertes, el ritmo de carrera estuvo muy cerca del de Gasly y el comportamiento del A526 mejoró cuando las condiciones de carrera reemplazaron las exigencias de una vuelta de clasificación. El próximo desafío para Alpine será trasladar esas mejores sensaciones a la qualy para intentar dar un paso adelante en la grilla del Gran Premio del domingo.