Fórmula 1

Colapinto volvió a mostrar un mejor ritmo en carrera y explicó la principal deuda de Alpine

La Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña dejó a Franco Colapinto fuera de la zona de puntos, pero también volvió a confirmar una tendencia que Alpine viene mostrando desde hace varias carreras. El A526 gana competitividad cuando entra en ritmo de carrera, aunque sigue evidenciando dificultades cuando llega el momento de buscar el límite en clasificación.