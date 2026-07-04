Lewis Hamilton ilusionó a Silverstone con una largada impecable y una defensa digna del máximo ganador del circuito. Durante siete vueltas contuvo los ataques de Kimi Antonelli, que nunca abandonó la zona de presión.
Antonelli desarmó la defensa de Hamilton y conquistó Silverstone con una Sprint de alto nivel
Franco Colapinto protagonizó una gran largada en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña al avanzar del 14° al 9° puesto en los primeros metros, pero la pérdida de rendimiento de su Alpine lo relegó hasta finalizar 12°. La prueba disputada en Silverstone quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien superó a Lewis Hamilton para quedarse con la victoria y consolidarse como líder del campeonato.
Pero la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña terminó demostrando que, en la Fórmula 1 actual, la velocidad es apenas una parte de la ecuación.
La inteligencia para administrar la energía, el ritmo de carrera y el momento exacto para atacar terminaron inclinando la balanza del lado del joven italiano, que conquistó su primera Sprint y sumó su primer triunfo en carrera sprint de la temporada.
Hamilton aprovechó la pole para cerrar la trayectoria sobre Antonelli en los primeros metros y mantener el liderazgo. Detrás, la largada fue mucho más intensa. Los McLaren sorprendieron con una excelente aceleración, Max Verstappen perdió varias posiciones condicionado por el juego de neumáticos medios usados de la clasificación Sprint y Franco Colapinto también capitalizó el movimiento inicial para avanzar hasta el undécimo puesto.
Mientras Hamilton y Antonelli comenzaban a escaparse, el resto protagonizaba una batalla permanente. Norris, George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri y Verstappen intercambiaron posiciones en los primeros giros, una pelea que permitió que los dos líderes construyeran rápidamente una ventaja superior a los seis segundos.
La Sprint se transformó entonces en un duelo estratégico entre Hamilton y Antonelli. El británico lideraba, pero nunca conseguía desprenderse del Mercedes. El italiano permanecía siempre dentro del rango de ataque, alternando vueltas de recarga con otras de presión constante. Cada recta representaba una decisión: defender utilizando el despliegue eléctrico o conservar energía para las vueltas siguientes.
Una partida de ajedrez a más de 250 km/h
Hamilton hizo todo lo que estaba a su alcance para sostener la primera posición. Aprovechó su experiencia, colocó el Ferrari siempre en el lugar correcto y utilizó el modo adelantamiento para responder a cada intento del italiano. Sin embargo, esa defensa tenía un costo.
La victoria de Antonelli comenzó antes del adelantamiento. Durante varias vueltas fue obligando a Hamilton a consumir parte de su energía para protegerse. Mientras el Ferrari gastaba recursos para mantenerse adelante, el Mercedes administraba batería, cuidaba los neumáticos y preparaba el ataque definitivo.
Cuando llegó el momento, la diferencia quedó al descubierto. Hamilton ya no disponía del mismo despliegue eléctrico en las rectas y Antonelli aprovechó esa pequeña ventana para completar una maniobra limpia que cambió la historia de la Sprint. No fue un sobrepaso producto de la desesperación, sino la consecuencia de una estrategia ejecutada a la perfección.
Y una vez al frente, ya no hubo discusión
Con aire limpio, Antonelli impuso un ritmo imposible de igualar para Hamilton. Vuelta tras vuelta amplió la ventaja hasta superar los dos segundos y todavía encontró margen para marcar la vuelta más rápida en el último giro, una demostración de que el Mercedes había administrado mejor tanto la energía como el desgaste de los neumáticos durante toda la competencia.
Detrás del espectacular duelo por la victoria también hubo acción permanente. Norris volvió a sacar el máximo provecho del McLaren para terminar tercero después de una intensa lucha con Russell, mientras el piloto de Mercedes sostuvo el cuarto puesto frente a Leclerc.
El monegasco consiguió finalmente superar a Verstappen, que nunca encontró el ritmo esperado y sufrió durante toda la Sprint con los neumáticos medios usados. Piastri finalizó séptimo y Liam Lawson conservó el último punto disponible resistiendo el ataque de Isack Hadjar en las vueltas finales.
La carrera también dejó otra conclusión importante: Mercedes volvió a exhibir la mejor gestión energética del campeonato. Ferrari confirmó que sigue siendo extremadamente competitivo a una vuelta, pero en ritmo de carrera el equipo alemán volvió a marcar diferencias gracias a un despliegue de potencia más eficiente y una administración de neumáticos que permitió sostener un rendimiento muy alto hasta la bandera a cuadros.
En la zona media, Racing Bulls ratificó su gran presente y volvió a posicionarse como la referencia detrás de los cuatro equipos principales. Alpine, en cambio, confirmó una tendencia que viene repitiéndose durante la temporada: el A526 ofrece un mejor comportamiento en carrera que en clasificación.
En ese escenario, Franco Colapinto volvió a completar una actuación consistente. El argentino realizó una gran largada para avanzar hasta el undécimo puesto y se mantuvo durante gran parte de la Sprint muy cerca de Pierre Gasly.
Finalmente cruzó la meta apenas siete décimas detrás de su compañero, marcó una mejor vuelta tres décimas más rápida que la del francés y defendió con solvencia su posición frente a la presión de Nico Hülkenberg. Aunque Alpine volvió a quedar fuera de los puntos, el ritmo mostrado en carrera dejó señales positivas de cara a la clasificación y al Gran Premio del domingo.
Silverstone volvió a ofrecer una Sprint intensa, con adelantamientos, distintas estrategias y un duelo de altísimo nivel entre dos generaciones.
Hamilton exprimió cada recurso del Ferrari y defendió el liderazgo como solo podía hacerlo el piloto más exitoso de este circuito. Pero enfrente tuvo a un Antonelli que ya dejó de correr como una promesa. Con paciencia, precisión y una lectura brillante de la carrera, el italiano volvió a demostrar por qué es el hombre del momento en la Fórmula 1