Colapinto arribó 12°

Antonelli desarmó la defensa de Hamilton y conquistó Silverstone con una Sprint de alto nivel

Franco Colapinto protagonizó una gran largada en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña al avanzar del 14° al 9° puesto en los primeros metros, pero la pérdida de rendimiento de su Alpine lo relegó hasta finalizar 12°. La prueba disputada en Silverstone quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien superó a Lewis Hamilton para quedarse con la victoria y consolidarse como líder del campeonato.