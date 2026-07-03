Automovilismo

Hamilton hizo vibrar Silverstone: Ferrari dominó la clasificación Sprint

Cuando la Fórmula 1 llega a Silverstone, Lewis Hamilton siempre encuentra una forma de ser protagonista. El británico volvió a escribir otro capítulo de su historia con el circuito que más veces lo vio ganar y se quedó con la pole para la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, coronando un viernes perfecto para Ferrari ante un público que volvió a rendirse a sus pies.