Hamilton marcó un tiempo de 1m28s376 en la SQ3 y derrotó por apenas 11 milésimas al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. La diferencia fue mínima entre los dos primeros, pero a partir de allí el margen creció de manera considerable: Max Verstappen quedó tercero a más de tres décimas, seguido por el otro Ferrari de Charles Leclerc.
Hamilton hizo vibrar Silverstone: Ferrari dominó la clasificación Sprint
Cuando la Fórmula 1 llega a Silverstone, Lewis Hamilton siempre encuentra una forma de ser protagonista. El británico volvió a escribir otro capítulo de su historia con el circuito que más veces lo vio ganar y se quedó con la pole para la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, coronando un viernes perfecto para Ferrari ante un público que volvió a rendirse a sus pies.
No fue una pole aislada. Ferrari dominó la jornada de principio a fin. Hamilton había sido el más rápido en el único entrenamiento libre y repitió el liderazgo en la SQ1, la SQ2 y la SQ3, una muestra del equilibrio que encontró la SF-26 en uno de los circuitos más exigentes del calendario.
La clasificación también dejó una radiografía del momento que atraviesan los principales equipos. Mercedes confirmó que tiene ritmo para pelear con Antonelli, que quedó a solo 11 milésimas de la pole, aunque el quinto puesto de George Russell, a 357 milésimas de Hamilton, mostró que el joven italiano volvió a ser la referencia del equipo alemán.
Red Bull volvió a depender de Verstappen. El neerlandés consiguió rescatar el tercer puesto, pero quedó a 321 milésimas del Ferrari y fue el único piloto de la estructura en meterse en la pelea por la primera fila. Detrás suyo apareció Leclerc para confirmar el gran viernes de la Scuderia.
McLaren, que llegaba a Silverstone con expectativas de luchar por la pole, no consiguió trasladar ese potencial a la clasificación. Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron sexto y séptimo, respectivamente, lejos del protagonismo esperado en una pista que, en teoría, debía favorecer las características del MCL40.
En la zona media volvió a quedar en evidencia la enorme paridad de la categoría. Alpine apostó por una estrategia distinta en la SQ2, esperando los minutos finales para buscar una única vuelta rápida con la evolución de la pista. La apuesta no dio el resultado esperado y dejó a sus dos pilotos fuera de la definición. Pierre Gasly quedó 11°, a apenas 81 milésimas del último lugar para la SQ3, mientras que Franco Colapinto finalizó 14° después de avanzar con solvencia desde la primera tanda, pero sin encontrar el rendimiento necesario en el intento decisivo.
Apenas bajó del auto, Hamilton saludó desde el morro de su Ferrari a unas tribunas completamente entregadas. No fue una vuelta perfecta solo por la diferencia de 11 milésimas, sino por el contexto: volvió a ser el más rápido en el circuito donde construyó buena parte de su leyenda y confirmó que Ferrari llega a Silverstone con argumentos para pelear por la victoria.
La Sprint de este sábado será el primer examen para comprobar si ese dominio a una vuelta puede trasladarse al ritmo de carrera. Mercedes ya demostró que está muy cerca, Verstappen siempre encuentra un plus cuando se apagan los semáforos y McLaren intentará recuperar el protagonismo que no encontró en la clasificación. A Franco Colapinto todavía le quedan estas actividades en Silverstone (hora de Argentina):
Sábado 4 de julio
- 08:00 – Sprint de la Fórmula 1 (17 vueltas). Largará 14°.
- 12:00 – Clasificación para el Gran Premio del domingo.
Domingo 5 de julio
- 11:00 – Gran Premio de Gran Bretaña (52 vueltas, 306,198 km).