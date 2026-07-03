Franco Colapinto inició su actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña con una actuación alentadora al finalizar en la 11ª posición de la única práctica libre disputada este viernes en el circuito de Silverstone. El piloto argentino quedó a un paso del Top 10 y mostró un ritmo competitivo de cara a la clasificación sprint.
Colapinto fue 11° en la FP1 de Silverstone y dejó buenas sensaciones
Franco Colapinto tuvo un inicio alentador en el Gran Premio de Gran Bretaña al finalizar 11° en la única práctica libre disputada en Silverstone. El argentino quedó a un paso del Top 10 y mostró un ritmo competitivo de cara a la clasificación sprint, en una sesión liderada por Lewis Hamilton con Ferrari.
La sesión tuvo como gran protagonista al británico Lewis Hamilton, quien marcó el mejor tiempo con su Ferrari al detener el cronómetro en 1m29s260, escoltado por Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Charles Leclerc completó el trío de punta.
Colapinto fue de menor a mayor
Con temperaturas muy inferiores a las registradas una semana atrás en Austria, los equipos comenzaron la práctica trabajando con neumáticos duros para adaptar la puesta a punto a las características de Silverstone.
En el primer tramo de la sesión, Colapinto se ubicó en la mitad del clasificador mientras Alpine recopilaba información sobre el comportamiento del monoplaza. Sin embargo, el argentino fue mejorando progresivamente sus registros.
En la parte final, cuando varios pilotos optaron por neumáticos blandos, Colapinto realizó su mejor vuelta con el compuesto medio (C2), estrategia pensada para preparar la clasificación sprint. Ese giro le permitió ubicarse momentáneamente en la octava posición antes de finalizar 11°, con un tiempo de 1m31s076, muy cerca de ingresar entre los diez mejores.
Hamilton dominó la práctica
Hamilton hizo valer su conocimiento del trazado británico y terminó al frente de la clasificación, superando por poco más de dos décimas a Antonelli.
Detrás quedaron Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris e Isack Hadjar, mientras que Nico Hülkenberg fue el mejor del resto en la novena posición y Liam Lawson completó el Top 10.
En Alpine, la jornada dejó sensaciones contrapuestas, ya que el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, no logró completar una vuelta competitiva y finalizó en los últimos puestos.
Se viene la clasificación sprint
Tras una práctica con condiciones cambiantes y diferentes estrategias de neumáticos, la actividad en Silverstone continuará con la clasificación sprint, donde Colapinto buscará confirmar el buen rendimiento mostrado en la FP1 e intentar ubicarse entre los protagonistas de la zona media de la parrilla.
El piloto argentino dejó una imagen positiva en el inicio del fin de semana y demostró que puede pelear por posiciones importantes en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.