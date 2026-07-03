Fórmula 1

Colapinto fue 11° en la FP1 de Silverstone y dejó buenas sensaciones

Franco Colapinto tuvo un inicio alentador en el Gran Premio de Gran Bretaña al finalizar 11° en la única práctica libre disputada en Silverstone. El argentino quedó a un paso del Top 10 y mostró un ritmo competitivo de cara a la clasificación sprint, en una sesión liderada por Lewis Hamilton con Ferrari.