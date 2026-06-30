Silverstone recibirá la novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y el cuarto fin de semana Sprint del año, un formato que reduce al mínimo el tiempo de preparación y obliga a los equipos a encontrar el rendimiento desde el viernes.
Colapinto apunta a la recuperación en Silverstone: "Espero volver a los puntos"
El piloto argentino aseguró que llega preparado para el Gran Premio de Gran Bretaña después de un difícil paso por Austria. Alpine afrontará su carrera de casa con el objetivo de recuperar protagonismo en el cuarto fin de semana Sprint de la temporada.
"Me siento listo para volver a la pista este fin de semana en Silverstone después de una carrera difícil en Austria", aseguró Franco Colapinto en la previa del Gran Premio.
El argentino explicó que llega con mejores sensaciones a un circuito que ya conoce al volante del A526, luego de haber participado allí en una jornada de filmación a principios de temporada.
"Espero sentirme un poco más cómodo con el auto. Ya manejé el A526 en Silverstone este año durante un filming day y será una prueba muy interesante para esta nueva generación de Fórmula 1", comentó.
Austria dejó más preguntas que respuestas para Alpine. El equipo no encontró el equilibrio del auto durante todo el fin de semana y, por primera vez en la temporada, se quedó sin sumar puntos. Colapinto reconoció que el resultado estuvo lejos de lo esperado, aunque destacó el trabajo realizado en los últimos días para llegar mejor preparado a Silverstone.
"La carrera fue difícil para nosotros y nos costó encontrar el balance durante todo el fin de semana. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades para entender mejor el auto y ya estuve trabajando en el simulador para preparar Silverstone", explicó.
El piloto argentino también remarcó la importancia de comenzar con buen ritmo desde la única práctica libre, ya que el formato Sprint no permite margen para errores. "Tenemos que arrancar fuertes desde el viernes. Es un fin de semana Sprint y queremos aprovechar las dos oportunidades que tendremos para sumar puntos", afirmó.
Más allá del desafío deportivo, el Gran Premio de Gran Bretaña tiene un significado especial para Alpine. La fábrica del equipo está ubicada en Enstone, a poco más de 40 kilómetros de Silverstone, por lo que cientos de trabajadores estarán presentes en las tribunas para acompañar a la escudería.
"Los fanáticos siempre generan un ambiente increíble y, al ser la carrera de casa del equipo, habrá muchos integrantes de Enstone apoyándonos. Espero poder darles un buen resultado y volver a los puntos", señaló Colapinto.
Gasly también busca mejoras
Su compañero Pierre Gasly también destacó el valor que tiene Silverstone para la escudería y reconoció que Austria dejó un sabor amargo.
"Es la carrera de casa del equipo y uno de los mejores circuitos del calendario. Nos fuimos de Austria decepcionados por no haber sumado puntos por primera vez en la temporada, pero tenemos mucha información para analizar y una oportunidad inmediata para reaccionar", expresó el francés.
Para Alpine, Silverstone representa mucho más que una carrera. Será la oportunidad de correr frente a su gente, dejar atrás un fin de semana difícil y recuperar el camino en un circuito histórico donde Colapinto buscará volver a ser protagonista y sumar puntos para el equipo.
Fórmula 2
Además de la actividad de Fórmula 1, Silverstone también recibirá una nueva fecha de la Fórmula 2 y el regreso de la F1 Academy. Allí competirán varios pilotos de la Academia Alpine, con el italiano Gabriele Minì llegando como líder del campeonato de Fórmula 2 tras conseguir su séptimo podio de la temporada en Austria.