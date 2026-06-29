La histórica escudería británica de Fórmula 1 presentó una decoración especial para Silverstone y recordará algunos de los momentos más importantes de su trayectoria, mientras busca volver a los puntos ante su público.
Williams vestirá los colores de la Union Jack para su Gran Premio de casa
La escudería británica de Fórmula 1 rememora su historia en Silverstone con un diseño especial y busca sumar puntos tras el abandono en Austria.
El monoplaza FW48 lucirá un diseño inspirado en la Union Jack, con detalles en rojo, blanco y azul que recorrerán el morro y los laterales del auto, en un homenaje a las raíces británicas de la escudería fundada por Frank Williams en 1977.
La iniciativa no se limitará únicamente al auto. Los pilotos Alex Albon y Carlos Sainz utilizarán monos de competición exclusivos para la ocasión, mientras que el personal del equipo también vestirá una indumentaria especial durante todo el fin de semana.
Silverstone ocupa un lugar privilegiado en la historia de Williams. Allí consiguió ocho victorias, entre ellas la número 100 de su trayectoria en la Fórmula 1, obtenida por Jacques Villeneuve en 1997. También permanecen en el recuerdo los tres triunfos de Nigel Mansell, uno de los grandes ídolos del automovilismo británico.
"Estamos orgullosos de representar a Gran Bretaña en nuestro Gran Premio. Desde nuestra primera victoria hasta la número 100, Silverstone ha sido escenario de algunos de los momentos más icónicos de Williams. No hay otro fin de semana en el calendario con una atmósfera como la de nuestra afición", expresó el director del equipo, James Vowles.
Además del homenaje a su historia, Williams buscará recuperar protagonismo en la pista. La escudería llega al Gran Premio de Gran Bretaña con 11 puntos en el Campeonato de Constructores y con el objetivo de volver a sumar después del abandono sufrido por Carlos Sainz en la carrera disputada el pasado fin de semana en Austria.
Con esta decoración conmemorativa, el equipo de Grove intentará combinar la tradición de una de las escuderías más exitosas de la Fórmula 1 con la ilusión de volver a ser protagonista frente a sus seguidores.