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Colapinto reveló un problema eléctrico y Alpine busca respuestas tras un difícil GP de Austria

El piloto argentino explicó que perdió el "boost" apenas se apagaron los semáforos, reconoció que el A526 nunca tuvo ritmo durante el fin de semana y admitió que el equipo deberá entender por qué perdió competitividad respecto de Barcelona.

El piloto argentino enfrentó problemas eléctricos que afectaron su desempeño en Austria, dejando a Alpine con interrogantes sobre el rendimiento del A526.El piloto argentino enfrentó problemas eléctricos que afectaron su desempeño en Austria, dejando a Alpine con interrogantes sobre el rendimiento del A526.
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El Gran Premio de Austria terminó siendo un fin de semana para el olvido para Franco Colapinto y Alpine. El piloto argentino finalizó 15° en el Red Bull Ring, pero más allá del resultado, dejó al descubierto los problemas que sufrió el A526 durante toda la competencia y reveló que un inconveniente en la parte eléctrica condicionó su carrera desde la largada.

"Largué, me quedé sin potencia, me empezaron a pasar todos. Después salí de la curva 1 y se quedó de vuelta. Me empezaron a pasar todos y quedé 22°. Nos quedamos sin boost. Hay que entender el porqué", explicó Colapinto una vez finalizada la carrera.

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El argentino aseguró que no se trató de un inconveniente aislado, sino que el equipo arrastró dificultades durante todo el fin de semana. "Fue un fin de semana difícil con el motor y con la parte eléctrica, que costó un poco más que otros fines de semana. Hay que entender el porqué, porque siempre es nuestro fuerte y siempre largamos bien. Hoy reaccioné bien, tuve buenos primeros dos o tres metros y después se quedó parado el auto", relató.

Ese problema inicial terminó condicionando una carrera en la que nunca pudo recuperar terreno. Aunque consiguió superar a algunos rivales sobre el final, el ritmo del Alpine estuvo lejos de ser competitivo.

"Igualmente fue un día muy malo. Sin ningún tipo de ritmo, muy lento, patinando mucho", resumió.

Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - June 28, 2026 Alpine's Franco Colapinto in action during the race REUTERS/Lisa LeutnerLa falta de tracción y el desgaste de los neumáticos traseros fueron determinantes en el bajo rendimiento del equipo en el circuito austriaco. Foto: REUTERS / Lisa Leutner.

Uno de los principales inconvenientes apareció en la tracción y en el desgaste de los neumáticos traseros, un aspecto determinante en un circuito como Spielberg, donde la aceleración a la salida de las curvas lentas resulta clave.

"La goma de atrás no aguantaba. Fue pésimo el grip que tenía atrás. Hay que entender la razón y estar mejor en Silverstone", sostuvo.

Además, explicó por qué le resultó tan complicado avanzar cuando quedó atrapado detrás de otros autos. "Me quedé atrás de los Williams al principio. Era muy difícil pasar con el mismo deployment que ellos. Después con los Haas fue un poco mejor, pero igualmente fue una carrera larga y dura".

Finde complejo para Alpine

Más allá de los inconvenientes de la carrera, lo que más preocupa al argentino es la pérdida de rendimiento respecto al Gran Premio de España, donde Alpine había mostrado una versión mucho más competitiva.

"Creo que, en general, este fin de semana fue más difícil que los anteriores. En este momento no entiendo realmente por qué nos faltó tanto ritmo en comparación con Barcelona. No es un circuito tan diferente e incluso en la carrera fuimos realmente lentos", reconoció.

Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - June 27, 2026 Alpine's Franco Colapinto in action during qualifying REUTERS/Leonhard FoegerPese a las nuevas incorporaciones en el auto, el equipo no logró mejorar su rendimiento, dejando dudas sobre su efectividad en futuras carreras. Foto: REUTERS / Leonhard Foeger.

Durante el fin de semana, Alpine estrenó algunas mejoras aerodinámicas, entre ellas un nuevo alerón delantero, aunque Colapinto prefirió no sacar conclusiones apresuradas.

"Nosotros también trajimos algunas mejoras. Creo que simplemente necesitamos entender qué pasó con ellas y cómo podemos aprovecharlas mejor", afirmó.

Siguiente parada

El Gran Premio de Austria fue la primera carrera de la temporada en la que Alpine no consiguió sumar puntos con ninguno de sus pilotos. Ahora, todas las miradas apuntan a Silverstone, donde el equipo disputará su carrera de casa con el objetivo de recuperar el rendimiento y dejar atrás un fin de semana que expuso varias incógnitas sobre el comportamiento del A526.

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