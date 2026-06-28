F1

Colapinto reveló un problema eléctrico y Alpine busca respuestas tras un difícil GP de Austria

El piloto argentino explicó que perdió el "boost" apenas se apagaron los semáforos, reconoció que el A526 nunca tuvo ritmo durante el fin de semana y admitió que el equipo deberá entender por qué perdió competitividad respecto de Barcelona.