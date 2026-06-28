Automovilismo

Varrone cerró un difícil fin de semana en Austria y ya piensa en la próxima fecha de la Fórmula 2

Nicolás Varrone completó este domingo el Gran Premio de Austria de la Fórmula 2 con un 17° puesto en la carrera principal disputada en el Red Bull Ring. El piloto argentino, que afronta su primera temporada en la categoría con Van Amersfoort Racing, pudo completar las 40 vueltas de la competencia, aunque nunca encontró el ritmo necesario para acercarse a la zona de puntos