El fin de semana en Spielberg fue cuesta arriba desde el comienzo. Una clasificación complicada condicionó tanto la carrera Sprint como la prueba principal, obligándolo a largar desde el fondo del pelotón. En un circuito donde adelantar no resulta sencillo y la estrategia también jugó un papel importante, Varrone logró avanzar en algunos momentos de la competencia, pero no alcanzó para meterse entre los diez primeros.
Varrone cerró un difícil fin de semana en Austria y ya piensa en la próxima fecha de la Fórmula 2
Nicolás Varrone completó este domingo el Gran Premio de Austria de la Fórmula 2 con un 17° puesto en la carrera principal disputada en el Red Bull Ring. El piloto argentino, que afronta su primera temporada en la categoría con Van Amersfoort Racing, pudo completar las 40 vueltas de la competencia, aunque nunca encontró el ritmo necesario para acercarse a la zona de puntos
La victoria quedó en manos del búlgaro Nikola Tsolov, que se impuso tras una sólida actuación y sumó un triunfo importante en la lucha por el campeonato. Detrás finalizaron Gabriele Minì y Oliver Goethe, completando el podio de la octava fecha de la temporada.
Para Varrone, el balance deja más enseñanzas que resultados. El argentino continúa adaptándose a una categoría altamente competitiva y muy diferente al automovilismo de resistencia, donde construyó una exitosa trayectoria con títulos mundiales y triunfos en pruebas emblemáticas como las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona.
Con la experiencia acumulada en Austria, el piloto de Ingeniero Maschwitz ya pone la mirada en el próximo compromiso del calendario, el objetivo de mejorar su rendimiento en clasificación y dar un paso adelante, la revancha llega el próximo fin de semana, cuando la Fórmula 2 dispute la séptima fecha de la temporada en el circuito de Silverstone, en Gran Bretaña, nuevamente como categoría soporte de la Fórmula 1.