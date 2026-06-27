Tras tres sesiones de entrenamientos libres con protagonismo de Mercedes, la clasificación del Gran Premio de Austria comenzó con el asfalto completamente seco y temperaturas elevadas, en torno a los 54 grados.
Russell logra la pole en Austria, en una clasificación marcada por la polémica
George Russell sobrevivió a una investigación de los comisarios para obtener la pole en Austria delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Franco Colapinto fue 16° y Checo Pérez arrancará 19°.
Los primeros en salir fueron Esteban Ocon y los Cadillac, seguidos poco después por Carlos Sainz y Fernando Alonso. El francés dejó un registro inicial de 1m09s083, mientras que los españoles marcaron 1m09s214 (Sainz) y 1m10s673 (Alonso).
Con el arranque ya en marcha, los equipos que venían ajustando para el tramo decisivo comenzaron a desplegar sus mejores cartas. Uno de los principales referentes fue Kimi Antonelli, que apareció como favorito desde el inicio: registró un 1m07s083, con el que superó por una décima a Lando Norris, por dos décimas a Lewis Hamilton y por tres décimas a Max Verstappen. George Russell, en cambio, quedó lejos de los primeros puestos.
En el grupo de mitad de tabla, Pierre Gasly fue quien mejor se ubicó, terminando noveno, por delante de Oliver Bearman y los Racing Bulls. Carlos Sainz se colocó decimoséptimo, mientras que Fernando Alonso finalizó penúltimo.
Cuando se acercó el final de la Q1, varios pilotos optaron por no mejorar y dejaron la vuelta como estaba. Antonelli sí volvió a salir, aunque no consiguió un tiempo superior. Aun así, le alcanzó para cerrar la Q1 en el primer lugar, seguido por Norris, Hamilton, Lawson y Russell.
Cerca de la eliminación, Sainz quedó muy próximo a Esteban Ocon: ambos lucharon por pasar de fase, pero la diferencia fue de 21 milésimas. El español terminó decimoséptimo y fue eliminado junto a Albon, los Cadillac y los Aston Martin. Alonso no tuvo la suerte de su lado y sumó cuatro décimas de desventaja respecto de Stroll, quedando igualmente fuera por un lugar más bajo.
Verstappen y Gasly: el drama de la Q2 en los últimos segundos
La Q1 dejó claro que en Austria la clasificación estaría marcada por la distancia corta, por lo que la Q2 se esperaba tan intensa como determinante. El asfalto se mantuvo caliente, con unos 52 grados.
Lando Norris fue el único en salir al comienzo de la sesión. Con blandos usados marcó un 1m07s321. Poco después, Kimi Antonelli dio un salto importante: estableció un 1m06s763, colocándose primero. Detrás quedó Oscar Piastri a una décima, mientras que los Ferrari quedaron a dos décimas. Max Verstappen, con neumáticos usados, se ubicó a cuatro décimas.
Isack Hadjar ocupó el sexto lugar, por delante de Norris y de un Pierre Gasly que logró imponerse provisionalmente en el grupo medio. Con el correr de los intentos finales, Antonelli volvió a consolidarse como el más rápido, esta vez ampliando una décima sobre los McLaren y dos décimas sobre George Russell, que tuvo que administrar una vuelta más “tranquila” tras un primer intento que no le salió como esperaba.
El cierre tuvo tensión por el “susto” de Verstappen, que terminó décimo por apenas cuatro centésimas. Gasly estuvo cerca del corte para la Q3, pero quedó fuera por una diferencia mínima junto con Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Ocon y Colapinto.
Q3 al rojo vivo
Con todo definido, la Q3 terminó de ordenar el top 10, que es el que termina definiendo posiciones clave para la salida del domingo. El asfalto volvió a registrar 52 grados.
En el primer intento, la pelea por la punta fue microscópica. Hadjar, Lawson y Arvid Lindblad salieron con blandos usados, mientras que el resto encaró la vuelta con neumáticos nuevos. En ese primer giro, el top 3 quedó separado por apenas 61 milésimas: Antonelli marcó un 1m06s414 y superó a Russell por 43 milésimas y a Verstappen por 61 milésimas.
Piastri fue cuarto, por delante de Leclerc y Norris, mientras que Hadjar cerró el grupo inicial en el sexto lugar. Lawson logró superar a Lindblad para colocarse octavo. Hamilton, por su parte, abortó tras un error, sin poder mejorar.
Hamilton fue luego el primero en salir a la pista para el intento final y alcanzó una vuelta de 1m06s408 que lo puso primero, aunque poco después fue relegado por Leclerc por 0s059.
Sin embargo, la confusión llegó tras un accidente de Verstappen en la curva nueve que dejó al piloto de Red Bull contra las defensas.
Pese a las banderas amarillas en el sector, Russell se despachó con un registro de 1m06s113 para superar a Leclerc por 0s236 y quedar en la primera posición. Los comisarios analizaron el accionar del británico y determinaron que había levantado lo suficiente el pie del acelerador. Esto dejó a Russell con la pole position, seguido por los Ferrari de Leclerc y Hamilton.