Fórmula 2

Varrone volvió a crecer: remontó diez posiciones en una Sprint que se definió en la última vuelta

El piloto argentino finalizó 12° en el Red Bull Ring luego de largar desde el fondo de la grilla. La victoria quedó para John Bennett, que aprovechó el desgaste de los neumáticos de Sebastián Montoya en el giro final.