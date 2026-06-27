Nicolás Varrone sigue dando pequeños pasos en su adaptación a la Fórmula 2.
Varrone volvió a crecer: remontó diez posiciones en una Sprint que se definió en la última vuelta
El piloto argentino finalizó 12° en el Red Bull Ring luego de largar desde el fondo de la grilla. La victoria quedó para John Bennett, que aprovechó el desgaste de los neumáticos de Sebastián Montoya en el giro final.
Este sábado, en la carrera Sprint del Gran Premio de Austria, el piloto argentino volvió a mostrar una evolución positiva al avanzar diez posiciones y cruzar la bandera a cuadros en el 12° puesto, muy cerca de la zona de puntos.
No fue una carrera sencilla. Apenas iniciada la competencia, un accidente múltiple en la curva 3 dejó fuera de carrera a Enzo Fittipaldi, Oliver Goethe y Tasanapol Inthraphuvasak, obligando a la salida del Auto de Seguridad.
La estrategia de Varrone: cómo evitó el caos inicial
En ese contexto de máxima tensión, Varrone evitó complicaciones y comenzó a construir una remontada paciente, aprovechando cada oportunidad que ofrecía una prueba cargada de incidentes.
Mientras el argentino encontraba ritmo y escalaba posiciones, la lucha por la victoria mantenía la incertidumbre hasta el final. John Bennett y Sebastián Montoya protagonizaron un intenso duelo durante toda la carrera, con el colombiano recuperando el liderazgo cuando parecía encaminarse al triunfo.
Sin embargo, el desgaste de los neumáticos terminó jugando un papel decisivo y, en la última vuelta, Bennett encontró el espacio para recuperar la primera posición y celebrar la primera victoria de su campaña.
Detrás del británico finalizaron Montoya y el mexicano Rafael Villagómez, quien consiguió su primer podio de la temporada tras sostener una actuación muy sólida durante toda la competencia.
Lejos de la pelea por el triunfo, Varrone volvió a dejar una imagen alentadora. Sin errores, con un ritmo constante y evitando los incidentes, transformó un 22° puesto de partida en un 12° lugar bajo la bandera a cuadros.
La remontada del piloto argentino: clave para el avance en Austria
El resultado quizá no refleje un gran impacto en la clasificación, pero sí confirma que el argentino empieza a encontrar confianza en una categoría en la que cada fin de semana supone un nuevo aprendizaje.
La actividad de la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, que se pondrá en marcha a las 5:00 (hora de Argentina), con el mexicano Noel León (Campos Racing), quien consiguió además su primera pole en la categoría, Nicolás Varrone volverá a largar desde el 22° puesto e intentará repetir la remontada mostrada en la Sprint para acercarse, esta vez, a la zona de puntos.