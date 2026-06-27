Grupo K

Lorenzo anticipó el choque con Portugal: "Será un gran partido y queremos ganar el grupo"

Con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada, Colombia afrontará un exigente desafío frente a Portugal para definir el liderazgo del Grupo K del Mundial 2026. En la previa, el entrenador Néstor Lorenzo destacó el potencial del conjunto europeo, aseguró que su equipo mantendrá la identidad de juego y adelantó que realizará algunas modificaciones en la formación.