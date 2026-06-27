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Lorenzo anticipó el choque con Portugal: "Será un gran partido y queremos ganar el grupo"

Con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada, Colombia afrontará un exigente desafío frente a Portugal para definir el liderazgo del Grupo K del Mundial 2026. En la previa, el entrenador Néstor Lorenzo destacó el potencial del conjunto europeo, aseguró que su equipo mantendrá la identidad de juego y adelantó que realizará algunas modificaciones en la formación.

Colombia va por el primer puesto: Lorenzo elogió a Portugal y anticipó un duelo de alto nivel. Credito: REUTERS/Paul ChildsColombia va por el primer puesto: Lorenzo elogió a Portugal y anticipó un duelo de alto nivel. Credito: REUTERS/Paul Childs
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Colombia ya cumplió el primer objetivo en el Mundial 2026 al asegurarse un lugar en los 16avos de final. Sin embargo, el seleccionado cafetero todavía tiene una misión por delante: quedarse con el primer puesto del Grupo K cuando enfrente a Portugal, en uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador Néstor Lorenzo reconoció la jerarquía del rival y anticipó un partido de máxima exigencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Colombia Training - Inter Miami CF Stadium, Fort Lauderdale, Florida, U.S. - June 26, 2026 Colombia coach Nestor Lorenzo during training REUTERS/Paul ChildsLorenzo no se guarda nada antes de enfrentar a Portugal: "Mantendremos nuestra esencia"

"Sabemos que Portugal tiene un gran equipo y un gran entrenador. En esta instancia del Mundial nada se deja librado al azar. Desde el momento en que conocimos el sorteo empezamos a analizar a cada rival. Portugal es un equipo consolidado, a diferencia de Congo o Uzbekistán, así que será un gran partido", sostuvo el técnico argentino.

El encuentro no solo definirá al líder de la zona, sino que también condicionará el camino de ambos seleccionados en la fase eliminatoria, un aspecto que Lorenzo reconoció que está presente en el análisis de todos los cuerpos técnicos.

"Queremos ganar el grupo"

Consultado sobre las posibles especulaciones que suelen aparecer en la última fecha de la fase inicial, Lorenzo admitió que el cuadro de los cruces forma parte de las conversaciones, aunque dejó en claro que la prioridad es terminar en la cima de la zona.

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"Se sabe que si un primero juega con un tercero y un segundo enfrenta a otro segundo, todos hacemos cuentas y pensamos qué puede convenir. Portugal es un rival que, si uno pudiera elegir, preferiría encontrárselo más adelante. Pero ahora nos toca enfrentarlo y esperamos hacer un gran partido para ganar el grupo", afirmó.

Más allá de la importancia estratégica del resultado, el entrenador remarcó que Colombia buscará sostener la propuesta futbolística que mostró durante el certamen, aunque adaptándose a las virtudes de uno de los candidatos al título.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v DR Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 23, 2026 Colombia coach Nestor Lorenzo during the national anthems before the match REUTERS/Daniel BecerrilLorenzo no se guarda nada antes de enfrentar a Portugal: "Mantendremos nuestra esencia"

"Trataremos de mantener nuestro estilo y nuestra esencia de juego, pero también hay que tener en cuenta las características del rival. Portugal es un equipo que se siente muy cómodo con la posesión, trabaja muy bien los bloques medios y tiene futbolistas de élite. Todo eso se refleja en su funcionamiento y explica por qué es uno de los candidatos del Mundial", analizó.

Habrá cambios, pero el equipo mantiene la base

Lorenzo evitó confirmar la alineación titular para el compromiso frente a los lusos, aunque sí adelantó que realizará algunas variantes respecto del equipo que consiguió la clasificación.

La base del seleccionado cafetero se mantendría con Camilo Vargas en el arco; una defensa integrada por Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Deiver Machado; mientras que en el mediocampo aparecen las principales dudas entre Richard Ríos o Jefferson Lerma y James Rodríguez o Juan Fernando Quintero.

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En ataque, Luis Díaz tiene su lugar asegurado y sería acompañado por Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba.

Con el pase a la siguiente ronda ya asegurado, Colombia intentará cerrar una sólida fase de grupos con una victoria de prestigio frente a Portugal. Más allá de la clasificación, el resultado definirá la posición final en la zona y podría influir de manera determinante en el camino de ambos equipos hacia las instancias decisivas del Mundial 2026.

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