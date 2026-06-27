Luego de la eliminación de "la Celeste"

Muslera tras la caída ante España: "Pido perdón a todos los uruguayos"

El histórico arquero uruguayo afrontó los micrófonos tras la derrota 1-0 frente a España que dejó a la Celeste fuera del Mundial 2026. Con un discurso cargado de autocrítica y emoción, Fernando Muslera pidió disculpas a los hinchas, reconoció que no estuvo a la altura de sus expectativas y aseguró que seguirá afrontando los desafíos "dando la cara".