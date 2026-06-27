La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 dejó un clima de tristeza e impotencia en el Estadio Akron. El triunfo 1-0 de España, gracias al gol convertido por Álex Baena, puso punto final al sueño de la Celeste y provocó una fuerte desilusión tanto en los jugadores como en los miles de hinchas uruguayos que acompañaron al equipo.
Muslera tras la caída ante España: "Pido perdón a todos los uruguayos"
El histórico arquero uruguayo afrontó los micrófonos tras la derrota 1-0 frente a España que dejó a la Celeste fuera del Mundial 2026. Con un discurso cargado de autocrítica y emoción, Fernando Muslera pidió disculpas a los hinchas, reconoció que no estuvo a la altura de sus expectativas y aseguró que seguirá afrontando los desafíos "dando la cara".
En medio del silencio que dominó el vestuario sudamericano, uno de los primeros en asumir la responsabilidad fue Fernando Muslera, uno de los referentes históricos de la selección uruguaya, quien volvió a demostrar el liderazgo que lo caracterizó durante toda su carrera al presentarse ante la prensa para expresar sus sensaciones.
"Nunca fui de esconderme"
Visiblemente afectado, el experimentado arquero dejó un mensaje cargado de sinceridad y autocrítica.
"Obviamente que nunca fui de esconderme y siempre fui de dar la cara. Esta es la manera más cercana para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más por todo el trabajo que hice y por cómo me preparé", expresó en la zona mixta.
Las palabras del guardameta reflejaron el peso de una eliminación inesperada para un seleccionado que había llegado a la Copa del Mundo con grandes expectativas y que terminó despidiéndose antes de lo previsto.
Muslera también reveló que, una vez finalizado el encuentro, mantuvo una charla con sus compañeros dentro del vestuario y les pidió disculpas por el rendimiento mostrado durante el torneo.
"No tuve un buen Mundial", reconoció con crudeza, antes de extender ese pedido de perdón a todos los hinchas uruguayos, consciente de que las disculpas difícilmente puedan aliviar la frustración por la temprana despedida.
Mirar hacia adelante pese al golpe
A sus 40 años, Muslera volvió a demostrar que la experiencia también implica asumir los momentos más difíciles. Lejos de buscar excusas, eligió hacerse cargo del resultado y transmitir un mensaje de fortaleza de cara al futuro.
"Ahora toca estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante porque este deporte y este puesto tienen eso: a veces te da mucho y a veces te quita. Me toca asumir lo que pasó y afrontar todo lo que venga por delante", concluyó.
Mientras España continúa su camino rumbo al título, Uruguay inicia un inevitable tiempo de análisis tras una eliminación que dejó heridas profundas. Y, en medio de la decepción, la imagen de Muslera dando la cara volvió a reflejar uno de los valores que marcaron su extensa trayectoria con la camiseta celeste: asumir la responsabilidad incluso en los momentos más dolorosos.