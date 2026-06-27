La selección de Bélgica dejó atrás las dudas de la fase de grupos con una convincente goleada por 5-1 sobre Nueva Zelanda en Vancouver, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto del Grupo G y avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026.
Rudi García respondió a las críticas: "Solo hay un lugar donde responder, y es en el campo"
El entrenador de Bélgica destacó la contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda, que aseguró el primer puesto del Grupo G y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Además de elogiar el trabajo de sus futbolistas, el técnico francés respondió a las críticas recibidas en la previa y aseguró que "la única respuesta válida está dentro del campo de juego".
Tras el encuentro, el entrenador Rudi García valoró la actuación de sus dirigidos, aunque evitó caer en la euforia y remarcó que el verdadero objetivo todavía está por delante.
"Fueron los jugadores con más experiencia quienes llevaron adelante al equipo en un partido muy importante. Pero todavía no hemos ganado nada", afirmó el técnico francés en conferencia de prensa.
El entrenador también reconoció que la diferencia de gol terminó siendo determinante para finalizar en lo más alto de la zona.
"Por suerte llegamos con una ventaja de cuatro goles y eso nos permitió terminar primeros del grupo", explicó.
"La respuesta siempre está en el campo"
Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando García fue consultado por las críticas que había recibido Bélgica antes del partido decisivo.
Lejos de alimentar la polémica, el entrenador aseguró que nunca permitió que los cuestionamientos condicionaran el trabajo del plantel y dejó una frase que resumió su manera de entender el fútbol.
"Solo hay un lugar donde se puede responder, y es en el terreno de juego", afirmó con contundencia.
El seleccionador también aseguró que siempre respaldó a sus futbolistas, especialmente a los referentes del plantel, y que nunca perdió la confianza en el grupo.
"No estuve pendiente de las críticas ni fueron una fuente de motivación. Confío plenamente en mis jugadores y por eso este equipo es el que hoy estamos viendo", sostuvo.
Para García, la victoria fue la mejor manera de respaldar el trabajo realizado durante las últimas semanas y de demostrar el carácter de un seleccionado que llegaba bajo la lupa.
Con confianza, pero sin perder la cautela
A pesar del amplio triunfo, el técnico reconoció que Bélgica todavía tiene aspectos por mejorar de cara a la fase eliminatoria.
"Creo que aún no estamos al cien por cien, pero el equipo viene encontrando ritmo, confianza e impulso. Ahora disfrutaremos esta primera victoria y después pensaremos en el próximo rival", señaló.
Gracias al triunfo, los Diablos Rojos finalizaron primeros del Grupo G con cinco puntos, superando a Egipto por diferencia de gol y asegurándose un lugar entre los cabezas de serie de los 16avos de final.
Su próximo compromiso será el miércoles 1 de julio en el Lumen Field de Seattle, donde enfrentarán a uno de los mejores terceros de la fase de grupos, un rival que aún no está definido.
Con el boleto a la fase eliminatoria en el bolsillo y un rendimiento que fue de menor a mayor, Bélgica intentará ahora confirmar su recuperación en los cruces decisivos. Para Rudi García, el mensaje quedó claro: más allá de las opiniones externas, las respuestas siempre deben llegar donde realmente importan, dentro del campo de juego.