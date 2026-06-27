Bélgica

Rudi García respondió a las críticas: "Solo hay un lugar donde responder, y es en el campo"

El entrenador de Bélgica destacó la contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda, que aseguró el primer puesto del Grupo G y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Además de elogiar el trabajo de sus futbolistas, el técnico francés respondió a las críticas recibidas en la previa y aseguró que "la única respuesta válida está dentro del campo de juego".