Lamentó su error en la clasificación

Colapinto: "El auto estaba mejor y podría haber sido una mejor clasificación"

El piloto argentino reconoció que un bloqueo en la primera curva de su vuelta rápida en la Q2 le impidió aprovechar el potencial del Alpine. A pesar de largar 16°, aseguró que el auto mostró una clara evolución respecto del viernes y se ilusiona con avanzar en la carrera del Gran Premio de Austria.