Franco Colapinto realizó una autocrítica luego de quedar eliminado en la segunda tanda de clasificación del Gran Premio de Austria. El piloto argentino consideró que el Alpine había dado un importante paso adelante respecto del viernes, aunque un error propio en el comienzo de la vuelta decisiva terminó frustrando sus aspiraciones de pelear por una mejor posición en la parrilla.
Colapinto: "El auto estaba mejor y podría haber sido una mejor clasificación"
El piloto argentino reconoció que un bloqueo en la primera curva de su vuelta rápida en la Q2 le impidió aprovechar el potencial del Alpine. A pesar de largar 16°, aseguró que el auto mostró una clara evolución respecto del viernes y se ilusiona con avanzar en la carrera del Gran Premio de Austria.
"Una pena. El auto andaba bien, creo que estábamos un poco mejor que ayer, así que estábamos un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor clasificación", reconoció tras la sesión disputada en el Red Bull Ring.
Un error que condicionó la clasificación
El argentino explicó que el inconveniente surgió apenas comenzó su intento en la Q2. Un bloqueo en la primera curva desacomodó el auto y comprometió el resto del giro, dejándolo sin posibilidades de mejorar su registro.
"Me equivoqué en la curva 1. Venía un poco fuerte, se bloqueó de atrás y tuvo un 'snap' muy grande. No pude hacer una buena vuelta en la Q2 y fue una lástima", explicó.
Colapinto también remarcó que el rendimiento exhibido en la Q1 invitaba al optimismo y hacía pensar que era posible avanzar algunos lugares más.
"Creo que en la Q1 estábamos dentro de todo bien, no estábamos tan mal. Pero después no fue una buena Q2", señaló.
Optimismo para la carrera del domingo
Además del error en la curva inicial, el piloto indicó que tampoco logró encontrar el mismo rendimiento del auto al montar un nuevo juego de neumáticos, un aspecto que terminó condicionando sus tiempos en la parte decisiva de la clasificación.
"Primero, con el primer set de neumáticos el auto no iba tan mal. Después, con el nuevo, no pude cerrar la vuelta. Ahora hay que transformar todo eso mañana", afirmó.
Pese a finalizar 16° en la clasificación, Colapinto dejó en claro que el balance del fin de semana no es completamente negativo. La evolución mostrada por el Alpine alimenta las expectativas de cara a la competencia de este domingo, donde buscará aprovechar el ritmo de carrera para avanzar posiciones desde la octava fila.
La carrera del Gran Premio de Austria se disputará este domingo desde las 10.00 (hora de Argentina), con el objetivo del argentino de capitalizar el progreso del equipo y sumar un resultado que refleje el verdadero potencial mostrado por el auto durante el fin de semana.