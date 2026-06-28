El joven ítalo-argentino había clasificado 18°, resultado que marcó el desarrollo del resto del fin de semana. En la Sprint del sábado finalizó también en el 18° puesto y, ya en la carrera principal, quedó inmerso en el pelotón, en una competencia con varios cambios de posiciones y dos neutralizaciones en las primeras vueltas, producto de distintos incidentes.
Colnaghi terminó lejos de los puntos en el GP de Austria de Fórmula 3
Mattia Colnaghi no pudo redondear el fin de semana que esperaba en el Red Bull Ring y concluyó 21° en la carrera principal de la Fórmula 3, disputada este domingo como antesala del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El piloto de MP Motorsport volvió a verse condicionado por una clasificación complicada y, pese a completar las 26 vueltas, nunca logró acercarse a la lucha por los puntos.
La prueba tuvo un desarrollo muy entretenido en la lucha por la victoria. El estadounidense Ugo Ugochukwu tomó la punta en la largada al superar al poleman Hiyu Yamakoshi, pero el liderazgo cambió de manos en varias oportunidades. Freddie Slater también llegó a comandar la competencia, aunque en el tramo final apareció Noah Strømsted para aprovechar la intensa pelea entre los punteros y quedarse con su primera victoria de la temporada.
El danés cruzó la meta por delante de Ugochukwu y de su compañero de equipo en Trident, Freddie Slater, completando un podio que dejó al piloto de Campos Racing aún más firme al frente del campeonato.
Mientras tanto, Colnaghi continuó acumulando experiencia en una categoría donde las diferencias son mínimas y cada posición en clasificación resulta determinante para el resultado final. Largando desde la mitad del pelotón, las oportunidades para avanzar fueron escasas en un circuito corto y con pocas alternativas de sobrepaso como el Red Bull Ring. "La primera parte de la temporada fue bastante difícil. No estamos exactamente donde queremos estar, pero quiero agradecerles a todas las personas que me apoyan en este camino, incluso cuando las cosas no salen como las habíamos planeado. De todas maneras, todo esto representa una buena experiencia de aprendizaje y estoy seguro de que los buenos resultados llegarán pronto."
La Fórmula 3 no tendrá descanso y volverá a la actividad el próximo fin de semana, del 3 al 5 de julio, en Silverstone, escenario del Gran Premio de Gran Bretaña.