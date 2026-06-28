Automovilismo

Colnaghi terminó lejos de los puntos en el GP de Austria de Fórmula 3

Mattia Colnaghi no pudo redondear el fin de semana que esperaba en el Red Bull Ring y concluyó 21° en la carrera principal de la Fórmula 3, disputada este domingo como antesala del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El piloto de MP Motorsport volvió a verse condicionado por una clasificación complicada y, pese a completar las 26 vueltas, nunca logró acercarse a la lucha por los puntos.