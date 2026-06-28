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Russell se quedó con el Gran Premio de Austria y Colapinto terminó 15º

El británico de Mercedes defendió la pole. El piloto argentino no tuvo un gran desempeño, pero avanzó un puesto en comparación a la posición de largada. Gasly 13º.

El festejo de George Russell. Crédito: REUTERS/Leonhard FoegerEl festejo de George Russell. Crédito: REUTERS/Leonhard Foeger
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El británico George Russell de Mercedes se quedó este domingo con el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1.

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Russell gritó victoria por segunda vez en la temporada, seguido en el podio por Max Verstappen y Kimi Antonelli, que sigue como líder del campeonato.

Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - June 28, 2026 Mercedes' George Russell celebrates after winning the Austrian Grand Prix REUTERS/Leonhard FoegerEl festejo de George Russell. Crédito: REUTERS/Leonhard Foeger

El argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó 15º tras haber largado 16º, pero con un flojo desempeño en la primera vuelta, lo que lo condenó a correr desde atrás. Su compañero Pierre Gasly quedó 13º.

Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - June 28, 2026 Alpine's Franco Colapinto in action during the race REUTERS/Lisa LeutnerFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Lisa Leutner

Noticia en desarrollo.

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