El británico George Russell de Mercedes se quedó este domingo con el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1.
Fórmula 1
Russell se quedó con el Gran Premio de Austria y Colapinto terminó 15º
El británico de Mercedes defendió la pole. El piloto argentino no tuvo un gran desempeño, pero avanzó un puesto en comparación a la posición de largada. Gasly 13º.
El festejo de George Russell. Crédito: REUTERS/Leonhard Foeger
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Russell gritó victoria por segunda vez en la temporada, seguido en el podio por Max Verstappen y Kimi Antonelli, que sigue como líder del campeonato.
El festejo de George Russell. Crédito: REUTERS/Leonhard Foeger
El argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó 15º tras haber largado 16º, pero con un flojo desempeño en la primera vuelta, lo que lo condenó a correr desde atrás. Su compañero Pierre Gasly quedó 13º.
Franco Colapinto. Crédito: REUTERS/Lisa Leutner
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