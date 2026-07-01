El Gran Premio de Austria dejó más interrogantes que respuestas para Alpine. La escudería francesa llegó a Spielberg con el paquete de mejoras más importante de la temporada, una evolución que apuntaba a acercar el rendimiento del A526 al de los equipos que hoy marcan el rumbo de la Fórmula 1. Sin embargo, el estreno estuvo lejos de cumplir las expectativas.
Tras el traspié en Austria, Alpine apuesta a que sus mejoras den resultado en Silverstone
El equipo de Franco Colapinto estrenó en Spielberg la evolución más importante del A526, pero el rendimiento no acompañó. En Gran Bretaña buscará comprobar si el nuevo concepto aerodinámico puede darle el salto de calidad esperado.
Por primera vez en el campeonato, Alpine se marchó de un fin de semana sin sumar puntos y el comportamiento del auto impidió evaluar el verdadero alcance de las novedades. El excesivo desgaste de los neumáticos y la falta de equilibrio condicionaron el rendimiento tanto de Franco Colapinto como de Pierre Gasly, obligando al equipo a continuar con el trabajo de desarrollo.
Pese a ello, puertas adentro mantienen la confianza. En Enstone consideran que el potencial del nuevo paquete todavía no pudo verse en pista y que el Gran Premio de Gran Bretaña será la primera oportunidad para comprobar si las modificaciones representan el salto de calidad que esperan para la segunda parte de la temporada.
Mercedes, el modelo a seguir
Las mejoras introducidas por Alpine no surgieron por casualidad. Después de ocho fechas, Mercedes se consolidó como la referencia técnica del campeonato y varios equipos comenzaron a orientar el desarrollo de sus autos hacia conceptos similares a los del W17.
La escudería alemana no solo domina en resultados, sino que también marcó tendencia con soluciones aerodinámicas que ya empezaron a replicar algunos de sus rivales. Ferrari dio el primer paso con la actualización presentada en Barcelona, Red Bull hizo lo propio en Austria y ahora Alpine decidió avanzar en la misma dirección.
Un nuevo concepto para el A526
La evolución presentada en Spielberg se concentró principalmente en la parte delantera del monoplaza.
Los ingenieros dirigidos por David Sánchez rediseñaron el morro, el alerón delantero y parte de la suspensión con el objetivo de mejorar el flujo de aire hacia el piso del auto, un sector clave en los actuales monoplazas de efecto suelo.
El nuevo alerón presenta una geometría diferente a la utilizada hasta ahora, mientras que los soportes del morro fueron modificados para permitir un mayor caudal de aire por debajo del chasis. El propio morro también fue revisado para reducir peso y aumentar la rigidez estructural.
En la parte trasera las modificaciones fueron menores, con pequeños cambios en el difusor, mientras que una evolución más profunda de la carrocería está prevista para las próximas carreras.
Un debut condicionado
Los cambios técnicos no pudieron reflejarse en los resultados durante el Gran Premio de Austria.
Gasly reconoció que el equipo vivió el domingo más complicado de la temporada y explicó que una pérdida de potencia en la largada complicó aún más un fin de semana en el que el auto nunca encontró el equilibrio ideal.
"Fue, con diferencia, el domingo más difícil del año. Perdí posiciones en la salida y después nunca encontramos el balance del coche. Nos faltó adherencia y sufrimos un desgaste muy elevado de los neumáticos", explicó el piloto francés.
El francés aseguró que Alpine ya identificó los aspectos sobre los que deberá trabajar antes de la próxima carrera, aunque el poco tiempo entre Austria y Gran Bretaña limitará el margen de análisis.
Silverstone, la primera prueba de fuego
Con apenas unos días para procesar toda la información obtenida en Spielberg, Alpine llegará a Silverstone con un objetivo claro: confirmar que el camino elegido es el correcto.
Más que buscar una revolución inmediata en los resultados, el equipo espera comprobar que el nuevo concepto aerodinámico ofrece una base más competitiva para continuar el desarrollo del A526 durante el resto del campeonato.
Si las mejoras muestran el rendimiento esperado en uno de los circuitos más exigentes del calendario, Alpine podrá comenzar a transformar en resultados una evolución que, por ahora, dejó más expectativas que certezas.