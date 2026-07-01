Fórmula 1

Tras el traspié en Austria, Alpine apuesta a que sus mejoras den resultado en Silverstone

El equipo de Franco Colapinto estrenó en Spielberg la evolución más importante del A526, pero el rendimiento no acompañó. En Gran Bretaña buscará comprobar si el nuevo concepto aerodinámico puede darle el salto de calidad esperado.