La combinación de curvas rápidas, largas rectas y un trazado de 5,891 kilómetros pondrá a prueba dos aspectos fundamentales del reglamento actual: la gestión de la energía eléctrica y el comportamiento de los neumáticos.
Silverstone pondrá al límite a la Fórmula 1: el mayor desafío técnico de la temporada
La historia convirtió a Silverstone en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1. Pero este fin de semana, además de su tradición, el trazado británico volverá a ser protagonista por un motivo muy diferente: podría representar el mayor desafío técnico para la nueva generación de monoplazas.
Uno de los sectores que más preocupa a los equipos es el comprendido entre las curvas 7 y 15. Allí, los pilotos permanecerán entre 35 y 40 segundos sin una frenada importante, una situación poco habitual que dificulta la recuperación de energía y obliga a administrar con extrema precisión el despliegue eléctrico.
Con el límite reglamentario de 6 megajulios (MJ) de energía disponible por vuelta en clasificación, existe el riesgo de que algunos autos agoten ese recurso antes del final de las largas rectas, perdiendo velocidad en un momento decisivo de la vuelta. Una situación similar ya se observó en Australia, aunque los ingenieros consideran que Silverstone llevará esa exigencia a un nivel aún mayor.
Pero la energía no será el único factor determinante.
Pirelli eligió para el Gran Premio de Gran Bretaña los tres compuestos más duros de su gama: C1 (duro), C2 (medio) y C3 (blando). La decisión responde a las elevadas cargas laterales que genera el circuito, especialmente en sectores como Maggotts, Becketts y Chapel, donde los cambios de dirección a alta velocidad someten a los neumáticos a esfuerzos que superan los 5G, valores comparables con los registrados en circuitos como Suzuka o Spa-Francorchamps.
El eje delantero será el más exigido durante todo el fin de semana, especialmente el neumático delantero izquierdo, que soportará la mayor parte del esfuerzo debido al predominio de curvas rápidas hacia la derecha.
A diferencia de otros circuitos, el asfalto de Silverstone presenta un nivel de abrasión relativamente bajo y ofrece una buena adherencia gracias a la intensa actividad que registra durante todo el año. Sin embargo, la elevada velocidad media hace que el desgaste esté determinado principalmente por las fuerzas que soportan los neumáticos y no tanto por la superficie del trazado.
Con estos elementos, Pirelli estima que la estrategia más probable para la carrera del domingo será una única parada en boxes, utilizando principalmente los compuestos C2 y C3. El C1 podría tener protagonismo durante la única práctica libre del viernes, especialmente teniendo en cuenta que el formato Sprint reduce considerablemente el tiempo disponible para trabajar en la puesta a punto.
Como sucede casi cada año en Silverstone, el clima también podría convertirse en un factor decisivo. Las últimas dos ediciones estuvieron marcadas por la lluvia y el uso de los neumáticos intermedios, una posibilidad que vuelve a estar presente debido a la inestabilidad característica del verano británico.
Todo esto convierte al Gran Premio de Gran Bretaña en mucho más que una carrera de alta velocidad. En Silverstone no alcanzará con tener el auto más rápido. Los equipos deberán encontrar el equilibrio perfecto entre rendimiento, consumo de energía, cuidado de los neumáticos y estrategia, en un circuito que, 76 años después de haber recibido la primera carrera del Campeonato Mundial, continúa desafiando tanto a pilotos como a ingenieros.
Ficha del circuito
Circuito: Silverstone (Gran Bretaña)
- Fecha: 9ª del Campeonato Mundial de Fórmula 1
- Longitud: 5,891 km
- Curvas: 18 (10 a la derecha y 8 a la izquierda)
- Vueltas: 52
- Distancia total: 306,198 km
- Neumáticos Pirelli: C1 (duro), C2 (medio) y C3 (blando)
- Gestión de energía: Alta
- Tiempo perdido en boxes: 20 segundos
- Pérdida estimada con Safety Car (V1): 9 segundos
Horarios (Argentina)
Viernes 3 de julio
- Práctica Libre 1: 08:30
- Clasificación Sprint: 12:30
Sábado 4 de julio
- Sprint: 08:00
- Clasificación: 12:00
Domingo 5 de julio
- Carrera: 11:00