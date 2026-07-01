Automovilismo

Silverstone pondrá al límite a la Fórmula 1: el mayor desafío técnico de la temporada

La historia convirtió a Silverstone en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1. Pero este fin de semana, además de su tradición, el trazado británico volverá a ser protagonista por un motivo muy diferente: podría representar el mayor desafío técnico para la nueva generación de monoplazas.