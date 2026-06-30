McLaren volverá la mirada hacia sus orígenes en el Gran Premio de Gran Bretaña. La escudería británica presentó una decoración especial que utilizará este fin de semana en Silverstone, inspirada en el M2B, el primer monoplaza con el que compitió en la Fórmula 1 hace exactamente 60 años.
McLaren homenajeará sus orígenes con una decoración especial en Silverstone
Con un diseño especial desarrollado junto a Google Gemini, se busca reflejar la evolución de la escudería desde su primer monoplaza.
El diseño, desarrollado junto a su socio tecnológico Google Gemini bajo el concepto "Spark What's Next" ("Impulsar lo que viene"), busca unir el pasado y el presente de una de las escuderías más emblemáticas de la categoría.
Por única vez, el tradicional color papaya dejará paso a una librea predominantemente blanca, evocando el McLaren M2B que debutó en el Gran Premio de Mónaco de 1966. Ese mismo año, Bruce McLaren consiguió en Silverstone el primer punto del equipo en el Campeonato Mundial, dando inicio a una historia que hoy suma 23 títulos mundiales y más de 200 victorias en la Fórmula 1.
La decoración forma parte de las celebraciones por el legado de la escudería. En mayo, durante el Gran Premio de Mónaco, McLaren ya había conmemorado su participación número 1.000 en la categoría con un homenaje al M2B, conducido en esa oportunidad por el bicampeón mundial Mika Häkkinen.
Más que un cambio de colores, el equipo británico busca transmitir la evolución que experimentó desde aquel primer monoplaza hasta el actual MCL40. En una temporada de Fórmula 1, un auto puede recibir alrededor de 18.000 modificaciones de diseño, una cifra que refleja el permanente proceso de innovación que caracteriza a la máxima categoría.
"Esta decoración celebra nuestros comienzos y todo lo que hemos construido desde entonces. El M2B representa el inicio de un camino marcado por la innovación constante y por la convicción de que siempre es posible ir un paso más allá", explicó Louise McEwen, directora de Marketing de McLaren Racing.
El homenaje estará presente durante todo el fin de semana en Silverstone, donde Lando Norris y Oscar Piastri competirán con una imagen que recuerda los primeros pasos de la escudería fundada por Bruce McLaren.
Sesenta años después de aquel debut, McLaren volverá a acelerar en el circuito donde comenzó a construir su historia. Una decoración especial que no solo recuerda el pasado, sino que también simboliza la evolución permanente de uno de los equipos más tradicionales de la Fórmula 1