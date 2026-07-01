La escudería Cadillac aprovechará el Gran Premio de Gran Bretaña para presentar una decoración especial inspirada en el Día de la Independencia de Estados Unidos.
Cadillac lucirá una decoración especial por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Silverstone
La escudería norteamericana intervendrá sus monoplazas, buzos y cascos con los colores de su bandera para celebrar el 4 de julio en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tras un paso complicado por Austria, el equipo buscará que el renovado diseño llegue acompañado de una recuperación en la pista.
La carrera de Silverstone coincidirá con las celebraciones del 4 de julio, año en el que además se conmemora el 250º aniversario de la independencia estadounidense, por lo que el equipo decidió rendir homenaje a sus orígenes con una imagen cargada de simbolismo.
La nueva librea incorporará los colores rojo, blanco y azul, junto con las tradicionales estrellas y franjas de la bandera de Estados Unidos. El diseño no solo estará presente en los monoplazas, sino también en los buzos del equipo, los cascos de los pilotos y la indumentaria utilizada durante todo el fin de semana.
Como parte de la celebración, Cadillac también llevará esa identidad visual a distintas actividades promocionales, entre ellas un evento especial que se realizará en el ESSENCE Festival, en Nueva Orleans.
"El fin de semana del 4 de julio es una oportunidad para mostrar el orgullo que sentimos al representar a Estados Unidos en el escenario mundial de la Fórmula 1", explicó Dan Towriss, director ejecutivo del equipo. "También queremos acercar este deporte a nuevas comunidades y compartir con ellas nuestra pasión por la categoría".
En busca de una recuperación
Más allá de la presentación estética, Cadillac llegará a Silverstone con el objetivo de dejar atrás un complicado paso por el Gran Premio de Austria, donde los resultados estuvieron lejos de lo esperado.
El director del equipo, Graeme Lowdon, reconoció que la escudería aprovechó los días posteriores a Spielberg para analizar los inconvenientes y continuar desarrollando el auto.
"Austria fue un fin de semana difícil, pero todos los equipos atraviesan momentos así. Trabajamos intensamente para resolver los problemas y las mejoras introducidas allí mostraron señales positivas", afirmó.
El responsable del equipo agregó que el principal objetivo para Silverstone será completar un fin de semana sin contratiempos para poder explotar el potencial del auto.
"Sabemos que será un desafío, especialmente por el poco tiempo entre una carrera y otra, pero queremos aprovechar cada sesión para seguir aprendiendo, evolucionando y consolidando el crecimiento del equipo", concluyó.
Con esta iniciativa, Cadillac se suma a McLaren y Williams, que también presentarán decoraciones especiales durante el Gran Premio de Gran Bretaña, una de las fechas más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1.