Fórmula 1

Cadillac lucirá una decoración especial por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Silverstone

La escudería norteamericana intervendrá sus monoplazas, buzos y cascos con los colores de su bandera para celebrar el 4 de julio en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tras un paso complicado por Austria, el equipo buscará que el renovado diseño llegue acompañado de una recuperación en la pista.