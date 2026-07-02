Maia Reficco confirmó públicamente su relación con Franco Colapinto al referirse al piloto argentino como su "pareja" por primera vez durante una entrevista. La actriz habló sobre las emociones que le genera seguir cada competencia de Fórmula 1 y explicó cómo vive el crecimiento deportivo del pilarense.
Maia Reficco llamó por primera vez "pareja" a Franco Colapinto: "Es alguien que amás"
La actriz habló sobre el piloto argentino durante una entrevista y se refirió públicamente a su vínculo sentimental. También contó cómo vive cada carrera de Fórmula 1 desde un lugar más personal.
Las declaraciones llegan luego de que ambos oficializaran su romance en redes sociales y tras varias apariciones juntos que alimentaron las versiones sobre la relación.
"Es alguien que amás"
En plena promoción de la película The Last Sunrise, Reficco fue consultada por Colapinto y dejó una definición que terminó por confirmar el vínculo.
"Para mí es como ver a alguien hacer lo que ama, es la cosa más especial del mundo. Siento eso en todos los aspectos. Es como ver a mi hermano cantar o ver a Messi jugar", expresó. Luego agregó: "Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, es todo lo que puedo pedir: que él sea feliz y haga lo que ama".
Cómo vive cada carrera
La actriz aseguró que disfruta acompañar al piloto y que intenta concentrarse en verlo cumplir sus objetivos más que en la presión de cada competencia.
"No me pongo nerviosa porque él está haciendo lo que ama", explicó. También sostuvo que su mayor deseo es verlo feliz mientras desarrolla su carrera en la máxima categoría del automovilismo.
Un romance que ya es público
Semanas atrás, Reficco había oficializado la relación al compartir una fotografía junto a Colapinto en sus historias de Instagram, donde etiquetó al piloto y acompañó la publicación con emojis.
Antes de esa publicación, ambos ya habían sido vistos en una cena junto a familiares y amigos en Cardales, donde compartieron una velada en un reconocido restaurante de la zona.