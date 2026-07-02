Hay victorias que tienen un valor especial. Ganar un Gran Premio frente al público local es uno de los logros más difíciles y emocionantes para cualquier piloto de Fórmula 1. La presión aumenta, las expectativas también, pero cuando el resultado acompaña, el recuerdo suele quedar para siempre.
Hamilton, el gran especialista de Silverstone: quiénes buscan hacer historia en casa
Cinco pilotos británicos, incluido Hamilton, competirán en Silverstone buscando brillar ante su público. Albon, aunque representa a Tailandia, también será protagonista.
Con ese escenario como marco, Silverstone recibirá este fin de semana una nueva edición del Gran Premio de Gran Bretaña. Será una carrera muy especial para cinco pilotos de la actual parrilla: Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Oliver Bearman y el debutante Arvid Lindblad, quienes tendrán la oportunidad de competir ante sus fanáticos. También será un fin de semana particular para Alex Albon, nacido en Gran Bretaña, aunque representa deportivamente a Tailandia.
Hamilton y Schumacher, los dueños de una estadística histórica
Si de ganar en casa se trata, ningún piloto de la actualidad puede compararse con Lewis Hamilton. El británico convirtió a Silverstone en uno de los escenarios más exitosos de su carrera y llega a esta edición compartiendo una marca histórica con Michael Schumacher.
Ambos suman nueve victorias en competencias disputadas en su país, la mayor cantidad registrada en la Fórmula 1. Además, igualan otro récord: quince podios frente a su público.
La diferencia está en el recorrido. Hamilton consiguió todos esos resultados en Silverstone, mientras que Schumacher repartió sus éxitos entre Hockenheim y Nürburgring, los dos circuitos que albergaron el Gran Premio de Alemania durante distintas etapas.
Las estadísticas también reflejan la importancia que tuvieron esas actuaciones dentro de sus campañas. Nueve de las 106 victorias de Hamilton llegaron en suelo británico, mientras que Schumacher obtuvo nueve de sus 91 triunfos en Alemania.
Los grandes nombres que brillaron ante su gente
Detrás de Hamilton y Schumacher aparecen otros pilotos que hicieron de las carreras locales uno de sus grandes escenarios.
El francés Alain Prost ganó seis veces en su país y acumuló doce podios frente a sus aficionados, mientras que dos leyendas británicas como Jim Clark y Nigel Mansell lograron cinco victorias cada uno en competencias disputadas en Gran Bretaña.
La lista también incluye a Juan Manuel Fangio, vencedor en cuatro oportunidades en Argentina, además de dos campeones que todavía siguen en actividad: Fernando Alonso y Max Verstappen, ambos con tres triunfos en sus respectivos países.
En el caso del español, también suma nueve podios como local entre Barcelona y Valencia, mientras que Verstappen mantiene una estadística notable en Zandvoort, donde siempre terminó entre los tres primeros desde el regreso del Gran Premio de los Países Bajos al calendario.
Norris ya escribió su capítulo en Silverstone
El último piloto británico en incorporarse a la lista de vencedores locales fue Lando Norris.
El actual piloto de McLaren conquistó el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025 tras una carrera marcada por la lluvia y una estrategia impecable, consiguiendo uno de los triunfos más emotivos de su trayectoria y uniéndose a un grupo de nombres ilustres que lograron ganar ante su público.
Antes que él lo habían conseguido, entre otros, Hamilton, Mansell, Jim Clark, Stirling Moss, Jackie Stewart, James Hunt, Damon Hill y David Coulthard.
Leclerc rompió una larga maldición
Otro de los ejemplos más representativos de lo difícil que puede resultar ganar en casa es Charles Leclerc.
Durante varios años, el piloto monegasco sufrió abandonos, accidentes y problemas mecánicos en el Gran Premio de Mónaco, hasta que finalmente en 2024 logró romper esa racha al transformar la pole position en una victoria que quedó entre los momentos más emotivos de su carrera deportiva.
En la actual parrilla, Sergio Pérez también sabe lo que significa subir al podio ante su gente. El mexicano fue tercero en dos oportunidades en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque todavía persigue su primer triunfo como local.
Russell y Antonelli buscan escribir su propia historia
La temporada 2026 todavía puede sumar nuevos nombres a la lista de ganadores en casa.
Uno de los principales candidatos es George Russell. El piloto de Mercedes llega a Silverstone con un auto competitivo y buscará conseguir la primera victoria de su carrera frente al público británico, un objetivo que hasta ahora se le ha negado, ya que su mejor resultado en este circuito fue un quinto puesto.
Otro que tendrá una oportunidad histórica será Kimi Antonelli. El joven italiano intentará conquistar el Gran Premio de Italia en Monza y convertirse en el primer piloto de su país en ganar como local desde Ludovico Scarfiotti, quien lo hizo con Ferrari en 1966.
También tendrán su cita especial Carlos Sainz, que este año disputará por primera vez el nuevo Gran Premio de Madrid como carrera de casa, y Gabriel Bortoleto, aunque ambos aparecen, al menos sobre el papel, con menores posibilidades de luchar por la victoria.
La historia demuestra que correr en casa nunca garantiza el éxito. En muchos casos, incluso representa un desafío mayor por el peso de las expectativas y el deseo de responder frente a miles de aficionados.
Hamilton transformó esa presión en una de las fortalezas más importantes de su carrera y convirtió a Silverstone en su territorio. Este fin de semana intentará seguir ampliando un legado que ya forma parte de la historia de la Fórmula 1, mientras Russell, Norris y el resto de los pilotos locales buscarán escribir su propio capítulo frente a su gente.