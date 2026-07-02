El tradicional clima impredecible del circuito británico parece haber quedado, esta vez, en un segundo plano.
Silverstone cambia de escenario: calor, sol y viento para el Gran Premio de Gran Bretaña
Después de un Gran Premio de Gran Bretaña 2025 marcado por la lluvia, las estrategias cambiantes y una carrera llena de alternativas, Silverstone presentará un escenario completamente diferente este fin de semana. La novena fecha del Mundial de Fórmula 1 se disputará, al menos según el pronóstico, bajo condiciones estables, con temperaturas agradables y sin probabilidades de precipitaciones.
La ola de calor que afecta a buena parte de Europa también alcanzó al Reino Unido y permitirá que la actividad se desarrolle con sol y pista seca durante los tres días de competencia.
A puro solo
Eso no significa que las condiciones sean ideales en todos los aspectos. El viento aparece como la principal variable del fin de semana.
En un circuito tan veloz como Silverstone, donde predominan las curvas rápidas y los cambios de dirección, las ráfagas pueden alterar el equilibrio aerodinámico de los autos y convertirse en un factor determinante para pilotos e ingenieros.
El viernes, jornada que tendrá el único entrenamiento libre y la clasificación para la Sprint, se esperan temperaturas de entre 12 y 24 grados, cielo mayormente despejado y viento con ráfagas de hasta 35 km/h. La temperatura del asfalto podría superar los 40 grados durante la tarde, una condición que también influirá en el comportamiento y la degradación de los neumáticos.
El sábado, con la disputa de la Sprint y la clasificación para el Gran Premio, será incluso un poco más cálido. La máxima alcanzará los 26 grados y el pronóstico seguirá siendo completamente seco. El punto de atención volverá a estar en el viento, con ráfagas que podrían acercarse a los 50 km/h en algunos sectores del circuito.
Sin lluvias
Para el domingo tampoco se esperan grandes cambios. La carrera se disputará con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 24 grados, alternancia de sol y algunas nubes, buena visibilidad y una probabilidad de lluvia del 0 %. Las ráfagas continuarán rondando los 40 km/h, mientras que el asfalto volverá a superar los 40 grados.
Si el pronóstico se mantiene, el clima dejará de ser uno de los grandes protagonistas, algo poco habitual en Silverstone. En cambio, la atención estará puesta en el viento y en cómo cada equipo logra adaptar la puesta a punto de sus autos para un circuito donde la carga aerodinámica y la estabilidad en las curvas rápidas suelen marcar la diferencia entre pelear por la pole o perder valiosas décimas por vuelta.