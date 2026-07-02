#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Fórmula 1

Silverstone cambia de escenario: calor, sol y viento para el Gran Premio de Gran Bretaña

Después de un Gran Premio de Gran Bretaña 2025 marcado por la lluvia, las estrategias cambiantes y una carrera llena de alternativas, Silverstone presentará un escenario completamente diferente este fin de semana. La novena fecha del Mundial de Fórmula 1 se disputará, al menos según el pronóstico, bajo condiciones estables, con temperaturas agradables y sin probabilidades de precipitaciones.

Si el pronóstico se mantiene, el clima dejará de ser uno de los grandes protagonistas, algo poco habitual en Silverstone. Credito: REUTERS/Andrew BoyersSi el pronóstico se mantiene, el clima dejará de ser uno de los grandes protagonistas, algo poco habitual en Silverstone. Credito: REUTERS/Andrew Boyers
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El tradicional clima impredecible del circuito británico parece haber quedado, esta vez, en un segundo plano.

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 6, 2025 Red Bull's Max Verstappen leads into the first corner at the start of the race ahead of McLaren's Oscar Piastri REUTERS/Andrew BoyersSi el pronóstico se mantiene, el clima dejará de ser uno de los grandes protagonistas, algo poco habitual en Silverstone.

La ola de calor que afecta a buena parte de Europa también alcanzó al Reino Unido y permitirá que la actividad se desarrolle con sol y pista seca durante los tres días de competencia.

A puro solo

Eso no significa que las condiciones sean ideales en todos los aspectos. El viento aparece como la principal variable del fin de semana.

En un circuito tan veloz como Silverstone, donde predominan las curvas rápidas y los cambios de dirección, las ráfagas pueden alterar el equilibrio aerodinámico de los autos y convertirse en un factor determinante para pilotos e ingenieros.

Mirá tambiénColapinto apunta a la recuperación en Silverstone: "Espero volver a los puntos"

El viernes, jornada que tendrá el único entrenamiento libre y la clasificación para la Sprint, se esperan temperaturas de entre 12 y 24 grados, cielo mayormente despejado y viento con ráfagas de hasta 35 km/h. La temperatura del asfalto podría superar los 40 grados durante la tarde, una condición que también influirá en el comportamiento y la degradación de los neumáticos.

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 6, 2025 McLaren's Lando Norris celebrates with family after winning the British Grand Prix REUTERS/Jaimi JoySi el pronóstico se mantiene, el clima dejará de ser uno de los grandes protagonistas, algo poco habitual en Silverstone.

El sábado, con la disputa de la Sprint y la clasificación para el Gran Premio, será incluso un poco más cálido. La máxima alcanzará los 26 grados y el pronóstico seguirá siendo completamente seco. El punto de atención volverá a estar en el viento, con ráfagas que podrían acercarse a los 50 km/h en algunos sectores del circuito.

Sin lluvias

Para el domingo tampoco se esperan grandes cambios. La carrera se disputará con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 24 grados, alternancia de sol y algunas nubes, buena visibilidad y una probabilidad de lluvia del 0 %. Las ráfagas continuarán rondando los 40 km/h, mientras que el asfalto volverá a superar los 40 grados.

Mirá tambiénColapinto reveló un problema eléctrico y Alpine busca respuestas tras un difícil GP de Austria

Si el pronóstico se mantiene, el clima dejará de ser uno de los grandes protagonistas, algo poco habitual en Silverstone. En cambio, la atención estará puesta en el viento y en cómo cada equipo logra adaptar la puesta a punto de sus autos para un circuito donde la carga aerodinámica y la estabilidad en las curvas rápidas suelen marcar la diferencia entre pelear por la pole o perder valiosas décimas por vuelta.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Fórmula 1
Reino Unido
Automovilismo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro