Fórmula 1

Silverstone cambia de escenario: calor, sol y viento para el Gran Premio de Gran Bretaña

Después de un Gran Premio de Gran Bretaña 2025 marcado por la lluvia, las estrategias cambiantes y una carrera llena de alternativas, Silverstone presentará un escenario completamente diferente este fin de semana. La novena fecha del Mundial de Fórmula 1 se disputará, al menos según el pronóstico, bajo condiciones estables, con temperaturas agradables y sin probabilidades de precipitaciones.