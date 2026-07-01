Rumores en la F1

Mercedes y McLaren respaldan a sus pilotos mientras el futuro de Verstappen sigue abierto

Toto Wolff y Zak Brown reiteraron su confianza en las actuales alineaciones de Mercedes y McLaren. Mientras tanto, Red Bull deberá demostrar en las próximas carreras que puede volver a ofrecerle a Max Verstappen un auto capaz de luchar por el campeonato.