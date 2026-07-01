Aunque su contrato con Red Bull se extiende hasta finales de 2028, Max Verstappen vuelve a ser el nombre que domina el mercado de pilotos de la Fórmula 1. A medida que avanza la temporada 2026 y se acerca el receso de verano, las especulaciones sobre el futuro del tetracampeón del mundo volvieron a instalarse en el paddock.
Mercedes y McLaren respaldan a sus pilotos mientras el futuro de Verstappen sigue abierto
Toto Wolff y Zak Brown reiteraron su confianza en las actuales alineaciones de Mercedes y McLaren. Mientras tanto, Red Bull deberá demostrar en las próximas carreras que puede volver a ofrecerle a Max Verstappen un auto capaz de luchar por el campeonato.
El motivo no es nuevo. El contrato del neerlandés contempla una cláusula que podría facilitar una salida anticipada si no se cumplen determinados objetivos deportivos, mientras Red Bull continúa trabajando para convencer a su principal figura de que el proyecto sigue siendo capaz de pelear por el campeonato.
En ese escenario, dos de los equipos que aparecían como posibles destinos dejaron en claro cuál es su posición.
Mercedes apuesta por la continuidad
Durante el Gran Premio de Austria, el director de Mercedes, Toto Wolff, descartó la necesidad de modificar la alineación del equipo para 2027 y volvió a respaldar a George Russell y Kimi Antonelli.
"No queremos cambiar nada. También se lo dije a George. Creo que tenemos una alineación muy buena y estoy muy contento con los dos", afirmó el austríaco.
Las palabras de Wolff no sorprenden. Mercedes atraviesa un gran momento deportivo bajo el nuevo reglamento técnico y cuenta con una dupla que responde a las expectativas. Antonelli lidera el campeonato en su primera temporada completa en la Fórmula 1, mientras Russell continúa siendo una pieza clave dentro del equipo.
Con ese presente, la necesidad de incorporar a Verstappen dejó de ser una prioridad para las Flechas de Plata.
McLaren también mantiene su proyecto
Otra de las escuderías vinculadas en las últimas semanas con Verstappen fue McLaren. Sin embargo, su CEO, Zak Brown, también dejó un mensaje claro sobre el futuro del equipo.
"Lando y Oscar tienen sus nombres grabados en sus asientos. No van a irse a ninguna parte", aseguró en el podcast Up To Speed.
Brown incluso elogió al piloto neerlandés, aunque remarcó que no contempla cambios en una alineación que considera consolidada.
"Si tuviéramos un tercer auto, lo ficharía sin pensarlo. Pero estamos muy conformes con nuestros pilotos", señaló.
Las declaraciones llegan después de que medios neerlandeses informaran sobre contactos informales entre el entorno de Verstappen y McLaren, conversaciones que distintas fuentes del paddock consideran habituales cuando se trata de uno de los pilotos más cotizados de la categoría.
Red Bull busca convencerlo en la pista
Mientras Mercedes y McLaren muestran confianza en sus actuales pilotos, toda la atención vuelve a centrarse en Red Bull.
El equipo austríaco sabe que el mejor argumento para asegurar la continuidad de Verstappen no pasa por las declaraciones, sino por el rendimiento del RB durante la segunda mitad del campeonato.
Las mejoras introducidas en las últimas competencias permitieron reducir parte de la diferencia con Mercedes y devolvieron al neerlandés a la pelea por el podio en Austria. Sin embargo, el propio Verstappen dejó en claro que todavía espera un paso adelante para volver a luchar regularmente por las victorias.
Silverstone y Spa, dos carreras clave
Con el receso de verano cada vez más cerca, los próximos Grandes Premios de Gran Bretaña y Bélgica podrían ser determinantes.
Además de marcar el rumbo deportivo del campeonato, servirán para evaluar si Red Bull logró recuperar el nivel competitivo que Verstappen espera para seguir liderando el proyecto.
Por ahora, el mercado permanece abierto. Mercedes y McLaren dejaron en claro que confían en sus actuales pilotos, mientras Red Bull encara el desafío de convencer a su principal figura de que todavía tiene las herramientas para volver a luchar por un nuevo título mundial.