En la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, el vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris, fue consultado directamente por las versiones que aseguran que el entorno de Verstappen mantuvo conversaciones informales con el CEO de McLaren, Zak Brown
Norris, el campeón de la Fórmula 1: "Creo que puedo vencer a cualquier piloto"
Después de que McLaren intentara poner fin a las especulaciones sobre un posible desembarco de Max Verstappen, el vigente campeón del mundo respondió por primera vez a los rumores y aseguró que no tendría problemas en compartir equipo con el neerlandés.
Hace apenas un día, McLaren intentó bajar el tono a las versiones que vinculan a Max Verstappen con el equipo de Woking. La escudería dejó en claro que apuesta por la continuidad de Lando Norris y Oscar Piastri y que no tiene intención de modificar una dupla que le permitió conquistar los dos últimos Campeonatos de Constructores.
Sin embargo, los rumores no desaparecieron. Al contrario. En la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, Norris fue consultado directamente por las versiones que aseguran que el entorno de Verstappen mantuvo conversaciones informales con el CEO de McLaren, Zak Brown.
Lejos de esquivar la pregunta, el vigente campeón del mundo respondió con naturalidad e incluso interpretó el interés del neerlandés como una consecuencia lógica del gran momento que atraviesa el equipo.
"Muchos pilotos quieren venir a McLaren, así que no entiendo por qué sólo hablan de Max. Conozco a bastantes otros que también quieren venir."
Para Norris, que un piloto con cuatro títulos mundiales quiera explorar la posibilidad de llegar a McLaren es, antes que una amenaza, un reconocimiento al crecimiento deportivo de la escudería.
"Es algo genial. Que un cuatro veces campeón del mundo quiera unirse al equipo demuestra dónde estamos hoy. No sé cuánto hay de cierto en esos rumores, pero es una buena señal."
Un mensaje de tranquilidad
Más allá de las especulaciones, Norris dejó claro que su presente no cambió. Ratificó su compromiso con McLaren y destacó el trabajo que viene realizando junto a Piastri, una dupla que el equipo considera clave para sostener su ciclo ganador.
"Estoy muy ilusionado con mi futuro en McLaren. Seguiré aquí muchos años más. Oscar y yo estamos trabajando muy bien juntos y queremos seguir haciéndolo durante mucho tiempo."
Pero la declaración que más repercusión generó llegó cuando le preguntaron cómo viviría la posibilidad de compartir el garaje con Verstappen.
"Creo que puedo vencer a cualquier piloto."
Lejos de sonar desafiante, Norris acompañó esa frase con un reconocimiento al nivel que mantiene el neerlandés desde hace varias temporadas.
"Lo que hace increíble a Max es su constancia. Muchos pilotos pueden hacer una vuelta espectacular o conseguir una pole, pero lo realmente difícil es rendir al máximo en cada entrenamiento, cada clasificación y cada carrera. Eso es lo que lo hace diferente."
Incluso admitió que compartir equipo con Verstappen —o con campeones como Lewis Hamilton o Fernando Alonso— sería uno de los mayores desafíos deportivos que podría afrontar.
"Ya sea Max, Lewis o Fernando, tener la oportunidad de compartir equipo con algunos de los mejores pilotos sería algo fantástico para mí."
Aunque Verstappen sigue vinculado contractualmente a Red Bull hasta finales de 2028 y McLaren mantiene públicamente su respaldo a la dupla Norris-Piastri, el simple hecho de que el campeón del mundo haya tenido que responder sobre el futuro del neerlandés confirma que el tema continúa instalado en el paddock. Por ahora no hay negociaciones confirmadas, pero tampoco desaparecen las preguntas. Y en la Fórmula 1, cuando un rumor sobrevive varios días, rara vez es por casualidad.