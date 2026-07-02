Expectativa Gran Premio de Gran Bretania

Norris, el campeón de la Fórmula 1: "Creo que puedo vencer a cualquier piloto"

Después de que McLaren intentara poner fin a las especulaciones sobre un posible desembarco de Max Verstappen, el vigente campeón del mundo respondió por primera vez a los rumores y aseguró que no tendría problemas en compartir equipo con el neerlandés.